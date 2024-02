Justin Boisselle et Charles Boutin mènent les Olympiques à la victoire

Justin Boisselle et Charles Boutin ont chacun fourni un but et trois points mardi, aidant les Olympiques de Gatineau à gagner 3-2 face au Titan d'Acadie-Bathurst.

Jérémie Minville a été l'autre buteur des Olympiques, tandis que Zach Pelletier a fait 16 arrêts.

Pelletier a cédé deux fois devant Louis-François Bélanger, lors des premier et troisième engagements.

Joshua Fleming a affronté 39 tirs.

Les visiteurs menaient 1-0 au premier entracte, Bélanger ayant fait dévier un tir avec succès, à 18:35.

Les Olympiques ont nivelé le score à 18:31 en période médiane, à leur sixième avantage numérique.

Boisselle a refilé au cercle gauche, où Minville a fait mouche à l'aide d'un tir sur réception. Un tir dans la lucarne, qui lui a valu son 28e but de la saison.

Une fois le score 1-1 après deux périodes, Gatineau a marqué deux buts en 4:43, à chaque fois en supériorité numérique.

Après le but de Boisselle, Boutin a touché la cible à partir du cercle droit, sur réception d'une passe de Nathan Lévesque.

Bélanger a rétréci l'écart à 16:02 au troisième vingt, mais les Olympiques ont tenu bon pour signer un deuxième gain de suite.