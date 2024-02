La Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse a statué qu'un agent d'Halifax qui avait interpellé un couple parce qu'il se trouvait dans un parc municipal en dehors des heures d'ouverture devrait être suspendu sans solde pendant deux semaines.

Adam LeRue et Kerry Morris ont déposé une plainte contre deux policiers d'Halifax, alléguant que la race avait joué un rôle lorsque M. LeRue, qui est noir, a été arrêté et emprisonné après avoir garé son véhicule pour manger de la pizza et passer un appel téléphonique, en 2018.

Dans une décision de 2021, le conseil a conclu que l'agent Kenneth O'Brien n'était pas motivé par la race, mais n'a pas fait preuve de discrétion et n'a pas apaisé la situation lorsqu'il a demandé une pièce d'identité, a arrêté le couple et a procédé à une fouille complète du véhicule.

Ouvrir en mode plein écran Adam LeRue, 42 ans, et son épouse Kerry Morris, à gauche, sortent de l'audience de la Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse à Halifax le 15 juillet 2020. Photo : La Presse canadienne / Michael Tutton

M. LeRue a été détenu toute la nuit en cellule par la police d'Halifax et accusé d'entrave à la justice, une accusation résolue plus tard grâce à la justice réparatrice.

La décision de la commission d'examen a été confirmée l'année dernière par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, et les avocats du couple et du policier ont ensuite présenté à la commission leurs arguments sur les mesures disciplinaires à appliquer.

Dans la décision, datée de samedi, le conseil conclut qu'en plus de la suspension, M. O'Brien devrait suivre une formation sur la gestion de la colère et présenter des excuses écrites à Adam LeRue et Kerry Morris.

Ouvrir en mode plein écran Le quartier général de la police d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Le conseil a examiné les arguments de l'agent O'Brien selon lesquels une réprimande et une formation suffiraient, mais a conclu que cela n'était pas suffisant, notant que le résultat de l'escalade de la part de l'agent était que M. LeRue avait passé une nuit en prison.

Le conseil d'administration est arrivé à la conclusion qu'une simple réprimande n'était pas la solution , ont déclaré les trois membres du conseil d'administration dans leur décision écrite.

La commission avait précédemment conclu que M. O'Brien avait violé plusieurs articles du code provincial de la police, dont un qui fait référence à agir d'une manière qui est raisonnablement susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du service de police . Un article qui dicte que les arrestations doivent être effectuées avec un motif valable ou suffisant .

Allégations rejetées contre le deuxième officier

Le conseil a rejeté les allégations contre le deuxième officier, Brent Woodworth, concluant qu'il avait agi en grande partie selon les instructions de son collègue, M. O'Brien, et conformément à la formation de la police.

Les avocats de Brent Woodworth et Kenneth O'Brien avaient fait valoir que l'affaire concernait l'incapacité d'Adam LeRue et Kerry Morris à répondre à des questions simples et à obéir aux ordres de la police plutôt qu'à un prétendu racisme systémique au sein du service de police.

Ouvrir en mode plein écran Adam LeRue le 15 juillet 2020 à Halifax lors d'une journée d'audience de la Commission d'examen de la police de la Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Michael Tutton

Cependant, les avocats du couple ont fait valoir, avec succès, devant la commission que l'infraction ne justifiait généralement même pas une contravention. La commission a conclu que l'agent O'Brien avait probablement été irrité par le refus du couple de présenter une pièce d'identité, ce qui, selon la commission, a conduit l'agent à exercer obstinément et inutilement ce qu'il considérait comme son autorité.

Jason Cooke, un avocat qui représente Adam LeRue et Kerry Morris, a déclaré dans un courriel que les parties pouvaient faire appel de la décision, mais il a ajouté qu'il était peu probable que le couple le fasse.