La conseillère municipale Annie Godbout a déposé un avis de proposition à la séance du conseil de mardi soir afin que la municipalité fasse appel à un service de médiation externe en lien avec le « climat tendu » à l’hôtel de ville.

Les élus du conseil devront débattre de cette proposition à la prochaine séance du conseil municipal et décider si oui ou non, ils acceptent la requête de l’élue.

Annie Godbout juge qu’il devient difficile de faire avancer les projets de la ville lorsque le climat est tendu . Le climat de travail difficile au conseil ne peut être attribuable à une seule personne ou un groupe d’élus , a-t-elle déclaré.

Il est proposé que le conseil municipal se dote d’un service de médiation externe et indépendant dans le but d’améliorer le climat de travail entre les élus municipal et si nécessaire, avec les employés de la fonction publique.