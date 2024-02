Le conseil municipal de Trois-Rivières a approuvé par un vote serré la vente à perte d’un bâtiment qui appartient à la Ville, à la compagnie Olymbec.

La vente du bâtiment qui abrite la Caisse populaire Desjardins au coin des rues Bonaventure et Royale a été approuvée par la Ville de Trois-Rivières.

Les élus ont approuvé la vente du bâtiment à Olymbec pour une valeur de 1,2 million de dollars, soit 300 000 dollars de moins que le prix de son acquisition en 2016 par la Ville, qui avait alors payé 1,5 million de dollars.

Le maire Jean Lamarche a tranché en faveur de la vente de l’édifice, alors que le vote se retrouvait à égalité 6-6 au sein du conseil municipal.

La Ville a indiqué que des travaux étaient nécessaires pour rénover le bâtiment, notamment en raison de problèmes d’infiltration d’eau et de travaux pour la toiture, on estime le coût de ces travaux à 875 000 dollars pour trois ans.

Le montant de la vente sera investi dans l’aménagement d’un bâtiment du monastère des Ursulines qui va accueillir des employés du CIUSSS et un CPE .

Publicité

Pendant les débats qui ont mené au vote, plusieurs conseillers contre la vente ont exprimé des opinions très tranchées sur le sujet.

La conseillère Pascale Albernhe-Lahaie, du district des Rivières, a déploré que la Ville ne se serve pas de ce bâtiment pour s’attaquer à la crise du logement.

L’immeuble que l’on s’apprête à vendre, ce n’est pas seulement un immeuble, c’est un lot, il y a un gros terrain adjacent avec du stationnement, une belle opportunité de pouvoir densifier, de pouvoir construire des logements sociaux ou abordables , dit-elle.

Là nous avions un levier pour lequel on aurait pu peut-être développer un projet intéressant , ajoute-t-elle.

Le conseiller Pierre-Luc Fortin, du district des Estacades, a quant à lui déploré le prix obtenu par la Ville.

Publicité

Je me demande si avec un agent d’immeuble avec une commission on n’aurait pas été capable d’avoir plus [...] moi je ne serais pas capable de vendre un immeuble à perte comme ça aussi bien placé, je sais qu’il y a des travaux, mais il y a une limite, on ne fait pas une bonne affaire , déplore-t-il.

Parmi les conseillers en faveur du projet, Pierre Montreuil affirme quant à lui qu’il aurait été difficile d’obtenir plus d’argent pour le bâtiment.