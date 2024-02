Le Stampede de Calgary accepte de verser 9,5 M$ aux victimes d’un pédophile

Le Stampede de Calgary a accepté de verser 9,5 millions $ en dommages et intérêts aux plaignants d'une action collective qui allègue que l'organisation a permis à un employé d'une école artistique d'agresser sexuellement de jeunes garçons.

L’employé en question, Phillip Heerema, avait été condamné en 2018 à 10 ans de prison. Il a plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle, de pornographie juvénile et de leurre. Il a récemment obtenu une libération conditionnelle de jour.

Il a aussi admis avoir utilisé son poste au sein de l’école The Young Canadians, qui se produit chaque année au Stampede de Calgary, pour attirer et préparer six garçons à des relations sexuelles entre 2005 et 2014, ainsi qu'en 1992.

L'automne dernier, le Stampede a admis sa négligence et son manquement à ses obligations et a accepté de payer tous les dommages-intérêts, mais le chiffre final n'avait pas encore été déterminé.

L'avocat Cory Ryan, qui représente le Stampede de Calgary et la fondation du Stampede, qui gère l’école The Young Canadians, a déclaré mardi que le montant avait été provisoirement réglé.

Le représentant des plaignants et les défendeurs du Stampede sont parvenus à une résolution provisoire sur les dommages et les coûts, sous réserve de l'approbation du tribunal et de l'établissement d'un processus de réclamation et de distribution approuvé , a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cory Ryan a déclaré que l'accord comprend également un engagement envers des mesures et des programmes supplémentaires.

Selon sa déclaration, la résolution a été adoptée à la suite de discussions approfondies en vue d'un règlement, avec l'aide de deux juges de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta.

Si elle est formellement mise en oeuvre, les parties espèrent que la résolution offrira aux membres du groupe touchés une forme de dénouement et une aide au processus de guérison , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Philip Heerema a plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle, de pornographie juvénile et de leurre. Photo : Radio-Canada

L'un des plaignants dans l’affaire, qui ne peut être identifiée puisqu’il est une victime d'agression sexuelle, a déclaré mardi à La Presse canadienne que le règlement financier est une bonne nouvelle, mais qu'il est provisoire et que de nombreuses questions restent encore sans réponse.

Le Stampede a eu toutes les occasions de rendre la situation plus facile pour les victimes, mais ils ont choisi de faire traîner les choses aussi longtemps qu'ils l'ont fait , a-t-il déclaré.

Il explique que le montant de 9,5 millions de dollars est basé sur le nombre initial de plaignants, mais qu’il tente aussi de prendre en compte les personnes qui n'ont peut-être pas encore rejoint le procès.

Environ trois douzaines de plaignants faisaient initialement partie de l’action collective.