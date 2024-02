La carte électorale du Québec sera vraisemblablement prête pour les élections générales de 2026, les élus s’étant abstenus de recourir au seul moyen qui leur aurait permis de retarder le processus.

L’organisme responsable de la refonte, la Commission de la représentation électorale (CRÉ), a été convoqué en commission parlementaire les 13, 14 et 15 février prochains, soit moins de cinq mois après le dépôt de son rapport préliminaire, un délai particulièrement court comparé à ceux des exercices précédents.

Il s’agit d’un développement non négligeable, dans la mesure où, par le passé, des gouvernements, sous la pression de leurs députés, ont tardé à convoquer la CRÉ , une étape incontournable de la révision de la carte électorale, ce qui a eu pour effet de ralentir le processus.

Décrié par Élections Québec, un tel procédé s’était traduit par une suspension prolongée des travaux de la Commission lors des deux derniers exercices de délimitation.

Publicité

De 2007 à 2011, plus de deux ans s’étaient écoulés entre le dépôt à l’Assemblée nationale du rapport préliminaire de la CRÉ et la convocation de celle-ci en commission parlementaire. Lors de l’exercice suivant, de 2014 à 2017, ce délai avait été d’une année et demie.

Une proposition critiquée

Devant la Commission de l’Assemblée nationale, les trois membres de la CRÉ – dont le directeur général des élections (DGE), Jean-François Blanchet – auront la lourde tâche de convaincre les députés du bien-fondé de leur proposition initiale qui, sans surprise, a été plutôt mal reçue dans les régions touchées.

Le rapport préliminaire de la CRÉ suggère entre autres de supprimer deux circonscriptions, en Gaspésie et dans l’est de Montréal, pour en créer deux autres, dans les Laurentides et dans le Centre-du-Québec.

Ce rééquilibrage, explique-t-on, est rendu nécessaire par un écart devenu trop important entre le nombre d’électeurs dans certains comtés et la moyenne québécoise.

Des députés caquistes, libéraux, solidaires et péquistes ont exprimé leur scepticisme face à la proposition actuelle, plaidant notamment que la démographie ne pouvait à elle seule justifier l’affaiblissement du poids politique de leurs régions respectives à Québec.

Publicité

De telles critiques, prévisibles, expliquent en bonne partie pourquoi les gouvernements ont souvent tendance à retarder les redécoupages électoraux, selon Louis Massicotte, professeur titulaire retraité au Département de science politique de l’Université Laval et ancien commissaire au redécoupage fédéral.

Un député ayant été élu dans un découpage donné et ayant noué au fil des ans des contacts avec les intervenants locaux a tendance à privilégier le statu quo , explique-t-il. Ceci est particulièrement le cas lorsque sa circonscription est censée disparaître, comme la chose est actuellement proposée pour la Gaspésie.

Un rapport révisé en septembre

La convocation de la CRÉ pour la mi-février signifie non seulement que la carte électorale devrait être prête pour le scrutin de 2026, mais qu’elle pourrait même être connue d’ici la fin de 2024, comme le prévoyait le DGE , l’automne dernier.

Car les étapes subséquentes ne relèveront plus de la volonté des députés, mais d’un processus administratif auquel le politique ne pourra plus s’opposer. À moins, bien entendu, qu'ils modifient la Loi électorale.

Une fois qu’elle aura comparu, la CRÉ amorcera la rédaction d’un rapport révisé. Elle se basera pour ce faire sur les audiences publiques qu’elle a menées l’automne dernier, mais aussi sur les commentaires qu’elle recevra en commission parlementaire la semaine prochaine. Et ce second rapport sera déposé l’automne prochain, nous a confirmé Élections Québec, mardi.

La CRÉ acceptera-t-elle entretemps d’apporter certains changements à sa proposition? Il y a toujours des modifications entre le rapport préliminaire et le rapport révisé , rappelait le DGE l’automne dernier.

Infolettre politique Abonnez-vous pour ne rien manquer. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre politique. Courriel M’abonner

Une fois ce second rapport déposé à l’Assemblée nationale, l’automne prochain, le processus sera presque complété. En raison des règles fixées par la Loi électorale, les députés n’auront que cinq jours pour en débattre au Salon bleu, à la suite de quoi la CRÉ , qui aura le dernier mot, devra, dans un délai de dix jours maximum, établir la carte électorale, qui sera publiée dans la Gazette officielle.

Ces dernières étapes, qui se joueront en moins d’un mois, seront cruciales. En février 2017, par exemple, la CRÉ avait causé une commotion en proposant de supprimer la circonscription montréalaise de Sainte-Marie–Saint-Jacques, avant de revenir sur sa décision, trois semaines plus tard.

Joint par Radio-Canada mardi, la CAQ a expliqué par courriel avoir tenu compte des critiques exprimées par Élections Québec concernant les retards observés sous le gouvernement du Parti libéral pour justifier sa décision de convoquer la CRÉ en commission parlementaire.