Équipe de football féminin recherche joueuses intéressées

Deux soirs par semaine, les Valkyries de Gatineau s’entraînent en préparation de la saison inaugurale de la Ligue féminine de football mineur du Québec (LFFMQ), avec contact. Elles espèrent toutefois attirer davantage de joueuses avant le coup d’envoi.

Morgan Picard pourrait être la porte-parole de l’équipe. Le football est ma vie. J’aime tellement ça, c’est une passion pour moi , lance l’athlète de 17 ans d’entrée de jeu, au terme d’un entraînement. Je veux juste inspirer les filles pour leur montrer qu’elles peuvent jouer.

Ouvrir en mode plein écran Morgan Picard a dit avoir été mise à l'écart de quelques sports «parce que je suis plus grande et plus grosse». Le football lui a fait une place comme joueuse de ligne. Photo : Radio-Canada

Le nouveau circuit donnera l’occasion aux joueuses québécoises de 15 à 17 ans de pratiquer le football avec contact. Auparavant, elles devaient se tourner vers des équipes séniores, jouer avec les garçons ou au flag football.

En plus des Gatinoises, quatre formations de la région montréalaise prendront part à la saison inaugurale de la LLFMQ , qui se déroulera en mai et en juin.

Ouvrir en mode plein écran Maika Hoyi et Brieanna Riley joueront pour les Valkyries. Photo : Radio-Canada

L’équipe mineure des Valkyries en est toutefois à sa deuxième saison, après avoir disputé une première campagne en Ontario en 2023. Le club est en période de recrutement parce qu’il lui manque des joueuses en vue du printemps.

On commence de la base, c’est juste de s’amuser et on leur apprend le sport du football , explique la directrice et entraîneuse-chef des Valkyries mineures et séniores, Sonia Rodi. Avec ses adjoints, elle organise un essai, le 24 février, pour permettre aux joueuses de tout âge d’enfiler les épaulettes.

C’est un des meilleurs sports au monde. Je n’ai jamais vu une fille être refusée au football , insiste Picard, qui joue depuis cinq ans. J’ai été rejetée par certains sports parce que je suis plus grande et plus costaude. Mais en étant une joueuse de ligne au football, j’utilise mes forces et c’est ce que j’aime.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Rodi (au centre) dirige la destinée des Valkyries mineures et séniores. Photo : Radio-Canada

Matchs à six contre six

Les matchs de la LFFMQ seront disputés à 6 contre 6, au lieu de 12 joueurs de chaque côté comme dans la Ligue canadienne de football (LCF). Le terrain est un peu plus petit : 40 verges de large par 100 verges de long, une superficie impardonnable pour les erreurs défensives.

S’il y a un plaqué qui est manqué, c’est un touché , souligne Rodi qui a participé l’an dernier à un stage avec le Rouge et Noir d’Ottawa. C’est très rapide, il y a beaucoup plus de stratégie, mais ça reste très physique.

Pour écouter le reportage de Kim Vallière :

2:45 En plus des Gatinoises, quatre formations de la région montréalaise prendront part à la saison inaugurale de la LFFMQ.

Les joueuses de Valkyries espèrent un jour pouvoir prendre part à un format plus traditionnel de football, comme dans la LCF , lorsque les enjeux de recrutement seront chose du passé.