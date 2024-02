Le milieu sportif de l’Estrie réagit à un projet de loi pour protéger les jeunes athlètes 

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, a déposé un projet de loi pour mieux protéger les jeunes athlètes mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Québec répond ainsi aux nombreuses critiques formulées, entre autres, après les scandales dans le monde du hockey. Le milieu sportif de l'Estrie a réagi à cette annonce.

La vérification des antécédents judiciaires devient ainsi obligatoire pour tous les organismes, qu'ils soient fédérés ou non.

Auparavant, la vérification n'était pas inscrite dans la loi, mais faisait plutôt partie des politiques des fédérations sportives.

Québec va offrir des compensations financières pour couvrir une partie des coûts engendrés par ces vérifications. Ce sont 30 M$ qui seront investis sur 5 ans, dont 4,5 M$ qui seront réservés aux organismes pour les aider à se conformer aux nouvelles obligations.

Le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion, précise que son organisation vérifie les antécédents judiciaires de ses 650 bénévoles tous les trois ans depuis déjà une dizaine d’années, en collaboration avec le Service de police de Sherbrooke (SPS). Il convient toutefois que pour certaines plus petites organisations, la tâche peut être lourde.

Dans les petites organisations, des fois, c’est plus difficile de justement avoir le processus. Souvent, il n’y a pas de service de police local. Ils vont faire affaire avec la Sûreté du Québec, qui est parfois un corps policier un peu plus éloigné, avec moins de proximité. Ce sont tous des défis qu’il faudra aplanir , constate-t-il.

Les vœux pieux, c’est bien, mais il faut toujours penser que derrière ça, il y a une armée de bénévoles à qui on demande du temps, et on les éloigne de la glace, du gymnase, de l’aréna, de l’atrium, du terrain de baseball, du terrain de soccer pour faire du [travail administratif] , renchérit le bénévole et enseignant en éducation physique François Lemay.

Le projet de loi propose aussi de nommer un Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport. Ce dernier aura le pouvoir de déclencher des enquêtes et viendra remplacer l'officier aux plaintes.

La ministre Isabelle Charest espère ainsi faciliter le parcours des victimes alléguées.

Le directeur des programmes sportifs à l'École du Triolet croit cependant que le processus actuel fonctionnait plutôt bien.

La plupart des fédérations sportives ont, sur leur site web, un "bouton plainte”. Les gens pouvaient, s’ils n’étaient pas satisfaits d’une situation, simplement cliquer sur ce bouton-là et déposer une plainte auprès d’un mandataire local. S’ils n’étaient pas satisfaits, ou si le mandataire local jugeait que c’était trop important, on pouvait aller à l’officier des plaintes provincial. Certaines situations se rendent là.

Le protecteur qui va remplacer l’officier, pour nous, c’est une mesure additionnelle , ajoute-t-il.

Selon la ministre Charest, la loi actuelle fait davantage référence aux lésions corporelles des athlètes. Elle croit qu'à l'avenir, on pourra mieux protéger la sécurité des personnes dans leur globalité.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau