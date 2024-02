Des élus de Saguenay demandent que les conflits internes se règlent une fois pour toutes

Des conseillers municipaux de Saguenay demandent à la mairesse Julie Dufour que les conflits qui les divisent soient réglés une fois pour toutes. Ils proposent une rencontre en plénière, c’est-à-dire lors d’une assemblée pendant laquelle les médias et les citoyens ne sont pas conviés.

Des conseillers municipaux de Saguenay demandent à la mairesse Julie Dufour que les conflits qui les divisent soient réglés une fois pour toutes. Ils proposent une rencontre en plénière, c’est-à-dire lors d’une assemblée pendant laquelle les médias et les citoyens ne sont pas conviés.

Cette demande a été formulée lors du conseil municipal de Saguenay tenu mardi à l’hôtel de ville.

Le conseiller de l’arrondissement de Jonquière et animateur d’une émission sportive à la station radiophonique CKAJ, Michel Thiffault, a notamment usé d’une analogie propre à son milieu.

Michel Thiffault lors d'une séance antérieure du conseil municipal.

Quand on a une chicane dans le sport, ça se règle dans la chambre. Je vous fais une proposition, Madame la Mairesse, là qu'on règle ça en plénière, en gang, pas devant les médias. Je n'ai rien contre les médias, je suis un gars de médias. Mais imaginez-vous les images ce soir (mardi) à la télé , a-t-il déclaré.

Là, réglons nos problèmes, nos bibittes entre nous autres, dans le vestiaire, dans la chambre des joueurs, dans le cabinet de la Mairesse, ça prendra, on commencera à 6h le matin, on finira à minuit. Réglons nos bibittes

Depuis plusieurs mois, les élus municipaux vivent des déchirements au grand jour. La mairesse de Saguenay a même fait une sortie dans les médias pour dénoncer l’intimidation dont elle était victime.

Nouveaux accrochages

Plusieurs nouveaux accrochages ont eu lieu mardi lors de la séance du conseil.

Le conseiller du district #7, Serge Gaudreault, n’est pas d’accord avec la décision prise en janvier par le conseil de mettre fin au déneigement du tronçon Nil-Jean, situé à Chicoutimi-Nord dans son secteur, à la suite d’une recommandation de la Commission des travaux publics.

L’élu l’a fait savoir quand la décision de déneiger des chemins dans le secteur de Shipshaw était à l’ordre du jour, en sous-entendant que les citoyens du district où vit Julie Dufour étaient mieux servis que ceux résidants dans le sien. La principale intéressée a alors rétorqué que c’était une allusion de bas étage et a demandé à M. Gaudreault de changer de ton.

En période de questions, un citoyen est venu se plaindre de l’arrêt du déneigement du tronçon. Serge Gaudreault a voulu lui répondre directement, mais le droit de parole, qui ne lui revenait pas d’office, ne lui a pas été accordé par la mairesse.

S’en est suivie une escarmouche. Serge Gaudreault a parlé par-dessus la mairesse, qui lui a demandé de rester poli.

M. Gaudreault a répliqué qu’il était respectueux et que si elle n’était pas contente, elle pouvait faire une plainte officielle.

Pendant la période de questions, un citoyen est venu rappeler que M. Crevier avait traité Julie Dufour d’ épaisse sur un réseau social il y a quelques semaines, ce qui aurait fait rire M. Gaudreault.

Le conseiller Serge Gaudreault.

Un geste que le conseiller de Jonquière Kevin Armstrong a vivement dénoncé, en affirmant qu’on était en 2024 et que ce genre de propos ne devaient plus être tolérés.

Je me sens très mal à l'aise de continuer à le tolérer. Pour la simple et bonne raison, je l'ai redit à plusieurs endroits que je ne vois plus les intérêts municipaux derrière plusieurs agissements.

L’élu a lui aussi proposé une rencontre en plénière. La mairesse s’est dite ouverte à cette idée.

Le conseiller de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, a aussi pris la parole pour dénoncer la situation tendue au conseil municipal.

Il faut se munir d’outils Madame la mairesse pour en arriver à un climat sain. Travailler en équipe pour l’intérêt de nos citoyens, pour ceux qui nous ont élus , a-t-il plaidé.

Aucun changement aux élections de 2025

Lors du conseil municipal, les élus ont voté pour que la carte électorale de Saguenay demeure la même.

La décision n’a pas fait l’unanimité, puisque cinq des six élus de Chicoutimi ont voté contre. Seul Michel Potvin a voté en faveur de la proposition.

Cela signifie que la Ville conservera les 15 districts actuels, soit six pour l'arrondissement de Jonquière, six pour Chicoutimi et six pour la Baie.

En campagne électorale, la mairesse de Saguenay avait promis de mener une consultation publique de deux ans dans le but de modifier les districts et leur délimitation.

Mercredi, Julie Dufour a assuré que la consultation débutera dans les prochains mois, mais que les résultats de cette dernière seraient révélés trop tardivement pour que des changements soient observés en vue du scrutin de novembre 2025.

Les électeurs pourraient donc profiter de modifications lors des élections municipales de 2029.