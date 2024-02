Un technicien est mort mardi sur le plateau de tournage d'une nouvelle série télévisée de superhéros Marvel à Los Angeles, a annoncé Disney.

L'homme, dont le nom n'a pas été révélé, est tombé du haut des poutres métalliques qui surplombent le studio et a succombé à ses blessures.

Il faisait partie des techniciens chargés d'installer des équipements tels que des échafaudages, des éclairages et des câbles électriques sur les plateaux de cinéma et de télévision.

Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis, et nous soutenons l'enquête sur les circonstances de cet accident , a déclaré un porte-parole de Marvel, propriété du géant Disney, dans un communiqué.

L'accident survient à un moment où la sécurité sur les plateaux de cinéma et de télévision fait l'objet d'un examen minutieux, à cause de la mort tragique de la directrice de la photographie du western Rust d'Alec Baldwin, en 2021.

Les conditions de travail de l'industrie ont également été au cœur des grèves des acteurs et scénaristes qui ont paralysé Hollywood pendant six mois l'année dernière.

Les syndicats représentant les techniciens sur les plateaux de tournage doivent renégocier leurs propres contrats avec les studios dans le courant de l'année.

L'accident de mardi s'est produit lors du tournage de Wonder Man, une série de superhéros Marvel mettant en scène Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley.

Ben Kingsley devrait y reprendre son rôle de Trevor Slattery, qu'il a d'abord incarné dans le film Marvel Iron Man 3 en 2013.