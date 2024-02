Un 45e Salon de l’emploi achalandé à l’UQAC

La 45e édition du Salon de l'emploi s’est tenue mardi à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Même s'il s'adresse d'abord aux étudiants de l' UQAC , le salon était ouvert à toute la population. Près d’une soixantaine d’entreprises avaient 1300 postes à pourvoir dans de nombreux domaines.

Les employés sont vraiment là pour sélectionner les meilleurs choix pour eux.

En plus de permettre aux chercheurs d'emplois d'évaluer leurs possibilités, l'événement a permis aux participants de faire du réseautage avec les employeurs présents.

En parallèle, des ateliers de rédaction de curriculum vitae étaient offerts. Plusieurs étudiants étrangers, qui forment le tiers de la communauté étudiante de l' UQAC , en ont profité pour découvrir les possibilités d'emplois.

Ça a été une très, très belle édition. J’ai fait le tour aussi des différents participants et ils ont eu une journée très achalandée. C’était bondé et pour avoir parlé à différents kiosques, ça a répondu à leurs attentes et on se dit probablement à l’année prochaine , a déclaré le directeur du service aux étudiants, Dave McMullen.

Avec les informations de Simon Roy-Martel