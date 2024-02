Une fondeuse yukonnaise donne au Canada sa première médaille aux mondiaux féminins U23

La fondeuse Sonjaa Schmidt a remporté, contre toute attente, mardi, la première médaille d’or du Canada aux championnats mondiaux de ski féminin U23.

La jeune femme de 21 ans originaires de Whitehorse s’était, pourtant, à peine qualifiée pour les quarts de finale de l’événement qui se déroule à Planica en Slovénie. Mais une fois dans la compétition, la fondeuse a rapidement pris son erre d’aller.

Je me considère chanceuse de m’être qualifiée en premier lieu , a-t-elle confié dans une entrevue à CBC.

Je me suis dit à un moment que j’avais les mêmes chances de gagner que les autres. J’ai essayé de rester calme et de concourir comme je le fais habituellement, effectuer les bons mouvements où c’est possible et je crois avoir bien réussi.