Hockey mineur en Outaouais : un climat dénoncé par un ancien joueur professionnel

Un ancien joueur de hockey professionnel de la région lance un cri du cœur. Dans une publication partagée sur les réseaux sociaux, Dominic Jalbert dénonce les récentes controverses qui ont secoué le hockey mineur en Outaouais et souhaite un changement de culture.

Il y a eu entre autres des allégations de racisme, puis on parlait récemment d’intimidation envers des arbitres. Face à ce climat, Dominic Jalbert appelle à la solidarité et au dialogue pour redorer l’image du hockey en Outaouais.

Selon lui, cette culture qu'il qualifie de préoccupante a toujours existé, mais il affirme que les réseaux sociaux sont venus l’accentuer.

Quand il se passe quelque chose dans un aréna, l'information se transmet très rapidement. Avec les vidéos, on est témoin de beaucoup de situations , déclare-t-il.

La récente sortie sur les réseau de M. Jalbert a reçue l'appui de plusieurs dizaines de personnes, dont des entraîneurs, des joueurs et des parents.

Une chose est sûre, c'est qu'à un certain moment donné, il faut que ça arrête. [...] Ce n’est pas viable à long terme de garder le statu quo et de conserver cette culture-là. Ma prise de position peut permettre de favoriser un dialogue , déclare-t-il.

Il soutient qu’il est primordial que des acteurs de changements, tels que d'anciens joueurs de hockey comme lui, s’impliquent pour faire changer les choses. Si ces gens-là peuvent continuer de s'impliquer, de ne pas se décourager, tranquillement pas vite, on peut amener à changer la culture .

Il interpelle d’ailleurs Hockey Outaouais, disant qu’il aimerait collaborer avec l'organisation pour donner son opinion et trouver des pistes de solutions.

Il invite du même coup Hockey Outaouais à se regarder dans le miroir, faire une introspection pour essayer d'améliorer les choses .

L’entraîneur-chef de l’équipe masculine de hockey des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, Patrick Grandmaître, appuie les propos de Dominic Jalbert.

Le père de deux enfants se dit choqué par les scandales qui ont récemment été dévoilés. Il espère, lui aussi, que Hockey Outaouais exécute rapidement un changement de culture au sein de la structure.

Il y a une prise de conscience qui a besoin d'être faite au niveau de la structure, au niveau des entraîneurs et des parents , explique M. Grandmaitre

De plus en plus en plus de personnes me disent "je ne mettrai pas mon enfant dans le hockey avec toutes ces histoires-là, c'est certain. "Je les comprends.