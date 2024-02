Les loisirs et la culture en mènent large dans les finances de Trois-Rivières. Aucune autre ville québécoise de 100 000 à 200 000 habitants n’alloue une part aussi importante de son budget dans ce poste budgétaire cette année.

Les contribuables trifluviens paieront en 2024, plus de 61 millions de dollars, soit davantage que pour la sécurité publique. La Ville répond que le jeu en vaut la chandelle puisque la culture rapporte beaucoup à Trois-Rivières.

Près de 17 % de l’enveloppe budgétaire de 362 millions de dollars sera consacrée aux loisirs et à la culture, un sommet inégalé dans les villes comparables.

Même s’il s’agit d’une baisse par rapport aux deux dernières années, ce poste de dépenses trône toujours au premier rang dans le dernier budget de Trois-Rivières, devançant légèrement celui de la sécurité publique.

Une analyse de Radio-Canada démontre que la différence est majeure avec certaines autres villes comparables, dont Saguenay et Lévis qui allouent respectivement 7,9 % et 10,3 % de leur budget aux arts, à la culture, aux loisirs et à la vie communautaire.

Le tableau ci-bas indique que Trois-Rivières est la seule à dépasser la barre du 15 %.

Investissements en loisirs et culture par différentes municipalités au Québec Ville (de 100 000 à 200 000 habitants) Pourcentage du budget - Loisirs et culture Saguenay 7.9 Lévis 10.3 Terrebonne 11 Saint-Jean-sur-Richelieu 13 Sherbrooke 14 Trois-Rivières 16.9

Même constat dans la région alors que Shawinigan, Drummondville ou Victoriaville ont tous des ratios inférieurs à Trois-Rivières.

Publicité

Les loisirs englobent les centres communautaires, les glaces, les piscines, les parcs, les terrains de jeux, les expositions et les foires. À la culture, on retrouve aussi les centres communautaires, les bibliothèques, les musées, les commandites de festivals et les deux entités qui gèrent l’offre culturelle à Trois-Rivières.

21 millions de dollars pour deux organisations

La Corporation des Événements de Trois-Rivières, qui gère notamment l’Amphithéâtre Cogeco et les Délices d’Automne, reçoit un chèque de 11,5 millions de dollars.

Culture Trois-Rivières, qui est en charge de la Salle J.Antonio Thompson, de la maison de la Culture et du théâtre du Cégep entre autres, se voit octroyer 9,5 millions de dollars pour l’année en cours.

À noter que ces montants comprennent seulement la gestion et n’incluent pas l’entretien des différentes salles de spectacles, puisque ces investissements se retrouvent au plan triennal d’immobilisations.

À titre d’exemple, le remplacement de 34 porteuses (équipement de scène) à l’Amphithéâtre Cogeco coûtera plus de 1.5 million de dollars aux contribuables.

Publicité

Un investissement qui rapporte, selon la ville

La Ville de Trois-Rivières appelle à la prudence dans l’interprétation du montant de 21 millions de dollars destinés aux deux entités culturelles.

Selon son porte-parole Mikaël Morissette, une partie de ce montant est renvoyée à la ville sous forme de revenus grâce notamment à la vente de billets.

Après déduction de ces ristournes, le coût net pour les contribuables trifluviens est de 4,4 millions de dollars pour Culture Trois-Rivières et de 2,2 millions de dollars pour la Corporation des événements.

Par ailleurs, une enveloppe de deux millions de dollars est destinée à financer une dizaine de grands événements en sol trifluvien. Plus du tiers de ce montant devrait être destiné au Grand Prix de Trois-Rivières.

Moins cher que la Sécurité publique

Bien que le montant alloué aux loisirs et culture soit plus élevé que celui à la Sécurité publique, qui reçoit quant à elle 60,7 millions de dollars, M. Morissette rappelle que des revenus viennent amoindrir la facture totale pour les contribuables.

Un montant de 61 millions de dollars sort des coffres de la ville, mais près de 27 millions de dollars reviennent via les revenus de vente de billets, d’inscriptions aux camps de jours ou subventions gouvernementales, notamment.

M. Morissette rappelle qu’il faut aussi prendre en considération les retombées économiques liées aux spectacles, festivals et événements dans le calcul. La culture et les loisirs font partie de l’identité de la ville.