Des milliers d’Albertains marcheront pour la santé mercredi

Plus d'une centaine de milliers de personnes se sont inscrites pour participer au Winter Walking Day, mercredi, une activité de marche qui se tient de manière simultanée à différents endroits de la province.

L’initiative est simple, il suffit de prendre 15 minutes de son temps pour marcher à l’extérieur. Peu importe l’endroit en Alberta.

Le but, c’est d’encourager les Albertains à sortir dehors et à être actif en hiver pendant au moins 15 minutes lors de [la journée de mercredi] , explique Lesley McEwan, directrice générale de SHAPE, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de déplacements actifs.

Bien plus qu’une marche ordinaire de quelques minutes, le Winter Walking Day a pour but d’inciter les gens à pratiquer des activités pour améliorer leur santé physique et mentale.

Beaucoup de personnes en Alberta ont tendance à hiberner pendant l’hiver , remarque Mme McEwan.

Il s'agit [d'encourager les gens à] utiliser des moyens de transport actifs en hiver, afin que tout le monde [prenne le temps de] sortir en plein air.

Selon elle, l’initiative est devenue d’autant plus importante après une pandémie qui a contribué à l'isolement de plusieurs personnes.

Ouvrir en mode plein écran Cette année, les organisateurs espèrent battre le record de quelque 150 000 participants établi en 2023. Photo : Lesley McEwan

S’il ne s’agit que d’une seule journée, elle peut toutefois avoir comme conséquence de pousser certaines personnes à marcher davantage les jours subséquents, avance la directrice générale de SHAPE.

D’ailleurs, l’avantage de marcher, c’est qu’il s’agit aussi d’une activité physique très accessible : C’est une activité à laquelle la plupart des personnes peuvent prendre part .

Près de deux décennies plus tard

L’initiative a vu le jour il y a 18 ans, en 2006, lorsque SHAPE, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de déplacements actifs, a voulu sensibiliser la population à pratiquer davantage de sport.

À l’origine, on pensait juste qu’il était temps d’avoir un événement annuel pour rassembler les communautés ensemble à travers la province.

Le premier événement a eu un effet boule de neige.

Nous avons battu un record de [personnes qui marchent de manière simultanée] avec plus de 150 000 l'année dernière. On espère battre le record encore cette année.

Plus de 800 organisations et des centaines d'écoles de la province prennent part au Winter Walking Day.