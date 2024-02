Une conseillère souhaite que Sherbrooke protège mieux les élus victimes des propos haineux

La conseillère du district de Brompton, Catherine Boileau, propose que Sherbrooke explore la possibilité d’adhérer à une assurance de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour mieux protéger les élus qui seraient victimes de propos haineux et de diffamation.

Selon la conseillère, un élu qui est victime de ce type de paroles ou d’écrits doit présentement débourser lui-même pour intenter une poursuite.

On le voit depuis le début du mandat, il y a énormément de démissions d’élus à travers le Québec. On voit énormément de propos haineux adressés aux élus , a-t-elle souligné à Radio-Canada avant la séance du conseil de mardi soir.

Je voulais nous protéger de ces propos-là. [...] Tous les élus ou à peu près ont reçu des propos haineux. Je pense que c’était important de réagir face à ça , ajoute-t-elle.

Dans un milieu ordinaire, on ne tolérerait pas de l’intimidation. Pourquoi en tant qu’élus, en tant que personnalités publiques, on devrait accepter de recevoir des propos haineux?

L’administration devra se pencher sur le dossier et décider si les élus souhaitent souscrire à l'assurance ou non.

J’ai déjà demandé à Mme [Danielle] Berthold et à M. [Raïs] Kibonge d’appuyer ma proposition, donc nous sommes trois à signer ma proposition. Évidemment, Sherbrooke citoyen, on est tous d’accord. Les autres membres, il n’y a pas personne qui est en faveur des propos haineux et désobligeants envers les élus, donc je pense qu’on devrait avoir une majorité , espère Catherine Boileau.

Avec ce geste, elle souhaite montrer qu’il n’y a pas de tolérance pour ce genre de propos.

Il y a, on dirait, une pensée qui veut qu’on accepte ces propos-là parce qu’on est une personnalité publique, parce que ça va avec, mais non, ça ne va pas avec. La santé mentale, c’est important , martèle-t-elle.

Avec les informations de Thomas Deshaies