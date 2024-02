Jeux d’hiver de l’Arctique : de nombreux athlètes du Nunavik toujours sans passeport

Tout comme l’équipe du Nunavut, des dizaines de jeunes athlètes du Nunavik pourraient eux aussi voir leurs espoirs de participer aux Jeux d’hiver de l’Arctique s’envoler, parce que leur demande de passeport est toujours en attente auprès des autorités fédérales.

Les athlètes ont besoin de cette pièce d'identité pour traverser la frontière américaine, vers l'Alaska, où se tiennent les Jeux, au mois de mars.

L’Administration régionale Kativik (ARK), responsable de la délégation du Nunavik, estime que le nombre total de passeports manquant est semblable à celui du Nunavut, soit entre 50 et 70.

La délégation du Nunavik est toutefois beaucoup plus petite, avec un total de 90 jeunes participants.

Les athlètes font les frais des envois postaux plus longs et de l’absence de bureaux dans les communautés éloignées du Nord-du-Québec.

C’est une situation très difficile pour nos athlètes, on les aide du mieux qu’on le peut. On sait en plus que le bureau des passeports a ses propres défis , explique le directeur des communications de l’ ARK , Denis Abbott.

Ouvrir en mode plein écran Les résidents de villages nordiques, comme ici à Kangiqsujuaq, n'ont pas accès à des bureaux de Service Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Interpellée sur la question, la députée d’Ungava, Sylvie Bérubé, qualifie cette situation d' aberrante . Elle souhaite par ailleurs obtenir une réponse auprès du ministre fédéral des Services aux citoyens, Terry Beech.

C’est important pour les athlètes : ils ont besoin de ça en mars. Pourquoi ils n’ont pas de support? Que le ministre agisse! Au Nunavut, ils ont réagi, ils supportent les athlètes, on souhaite la même chose au Nunavik , explique la députée bloquiste en entrevue.

Une équipe chargée de la délivrance des passeports?

Service Canada a formé une équipe chargée de la délivrance des passeports pour les athlètes du Nunavut, qui font face aux mêmes problèmes qu’au Nunavik.

Cette décision est survenue après l’intervention à la Chambre de la députée du Nunavut, Lori Idlout, qui a dénoncé ces délais prolongés.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate Lori Idlout a soulevé ce problème à la Chambre des communes. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Impossible pour l’instant de savoir si une telle équipe sera déployée pour le Nunavik.

Le bureau du ministre des Services aux citoyens assure être au courant de la situation et que tout sera mis en place pour permettre aux jeunes athlètes du Nunavik de participer aux Jeux.

Les Jeux d'hiver de l'Arctique sont une compétition sportive qui réunit des jeunes de toutes les régions circumpolaires tous les deux ans. On y pratique notamment des disciplines sportives inuit et dénées.