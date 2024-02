Brandon Metallic reconnu coupable

Le jury a tranché au procès de Brandon Metallic : il a déclaré l'accusé de 31 ans coupable du meurtre au deuxième degré d'un homme dans la vingtaine et de l'homicide involontaire d'une fillette.

C'est le juré numéro 14 qui a annoncé peu avant 16 h mercredi le verdict sur lequel les six hommes et six femmes se sont entendus à l'unanimité. Le jury était isolé depuis 14 h 30 mardi et avait pu entreprendre les délibérations à partir de ce moment.

De nombreux proches des victimes étaient présents au palais de justice de New Carlisle pour assister à l'annonce de ce verdict au terme d'un procès qui a débuté le 16 janvier. Plusieurs d'entre eux ont poussé un soupir de soulagement et des sanglots lors de la lecture du verdict.

La salle d'audience était d'ailleurs comble. Une cinquantaine de personnes s'étaient déplacées pour entendre le verdict.

Brandon Metallic faisait l'objet d'accusations à la suite d'événements survenus le 15 mai 2021 dans une résidence de la rue Riverside Ouest, sur le territoire de la communauté mi'gmaw de Listuguj. Il s'était barricadé dans cette maison après des coups de feu, ce qui avait mené à une importante opération policière. L'identité des deux victimes retrouvées sur place est frappée d'une ordonnance de non-publication.

L'accusé, qui était présent dans la salle d'audience, n'a pas réagi outre mesure lors du prononcé du verdict. Il a par la suite pris la parole à de multiples reprises, sans avoir la permission du juge Guy De Blois. Il a notamment allégué que la cour en était une fausse et a fait allusion à un kidnapping .

Brandon Metallic avait aussi tenu des propos décousus et incohérents à d'innombrables reprises pendant son procès et avait d'ailleurs été exclu de la salle d'audience le 18 janvier en raison de ses écarts de conduite.

À la suite du verdict, la Couronne s'est déclarée satisfaite du travail accompli .

Il est certain que l’accusé n’a pas offert sa collaboration durant tout le procès. Par contre, le procès s’est somme toute déroulé de manière satisfaisante.

La Couronne a précisé que le fardeau de la preuve à démontrer était le même qu'à l'habitude, et ce, même si l'accusé a renoncé à présenter une défense au cours de son procès. Me Frappier-Routhier a tenu à préciser que Brandon Metallic devait tout de même être reconnu coupable hors de tout doute raisonnable par le jury, qui a analysé l'entièreté de la preuve soumise par la poursuite.

Au moins 10 ans à purger

Le juge Guy de Blois a rappelé qu'une peine de prison à vie s'applique automatiquement lors d'un verdict de culpabilité de meurtre et que Brandon Metallic devra au minimum purger 10 ans d'emprisonnement avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle.

Ouvrir en mode plein écran Florence Frappier-Routhier a mené tous les interrogatoires de la poursuite au cours de ce procès. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le magistrat a d'ailleurs donné l'occasion au jury de faire une recommandation puisque cette période peut varier de 10 à 25 ans, mais celui-ci s'est abstenu.

La peine exacte de Brandon Metallic sera connue ultérieurement. Le dossier sera de retour au palais de justice de New Carlisle le 18 avril à l'étape des observations sur la peine pour la forme. Des proches des victimes pourront plus tard témoigner de l'impact qu'ont eu les événements du 15 mai 2021 dans leur vie.

Ceux-ci n'ont pas souhaité accorder d'entrevue aux médias mercredi.

Ouvrir en mode plein écran Le procès, qui se déroulait en anglais, a débuté le 16 janvier dernier au palais de justice de New Carlisle. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Me Frappier-Routhier a indiqué que Brandon Metallic n'a pas demandé, à ce jour, de rapport présentenciel, document généralement produit par un agent de probation et qui sert à guider le juge dans l'imposition de la peine. Metallic sera néanmoins informé de cette possibilité par l’amie de la cour, Me Ariane Cayer. La juriste a été désignée par le tribunal pour veiller au bon déroulement des procédures et au respect des droits de l'individu puisqu'il se représentait seul.

Au cours du procès, 22 témoins ont été appelés à la barre par la Couronne. Seulement six d'entre eux ont été contre-interrogés par l'accusé, qui se représentait seul.

Avec les informations d'Isabelle Larose