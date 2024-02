Les pêcheurs pélagiques gaspésiens veulent pêcher du homard

Le Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie (RPPPSG) interpellent la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, pour qu'elle leur accorde des permis de pêche au homard.

Les pêcheurs pélagiques de la région sont sans revenus depuis l’imposition sans préavis d’un moratoire sur le hareng de printemps et le maquereau au printemps 2022. Ce moratoire est toujours en vigueur.

Dans une lettre adressée à la ministre Lebouthillier, le président du Regroupement des pêcheurs pélagiques, Ghislain Collin, réclame le droit de pêcher le homard au nord de la péninsule gaspésienne et sur la Côte-Nord.

Cette décision serait non seulement une mesure de soutien économique pour ces pêcheurs, mais aussi une question de dignité , peut-on lire dans cette lettre, dont Radio-Canada a obtenu une copie.

Puisque la ressource y est de plus en plus abondante, les pêcheurs s’attendent à ce que de nouveaux permis soient délivrés pour ces secteurs. Nos permis pélagiques peuvent aller jusqu’à Anticosti, donc là aussi, il y a du territoire à explorer , ajoute M. Collin.

Le président du Regroupement des pêcheurs pélagiques du sud de la Gaspésie, Ghislain Collin, souhaite que les pêcheurs pélagiques puissent obtenir des permis de pêche au homard, ce qui pourrait pallier, selon lui, la perte de revenus des pêcheurs. (Photo d'archives)

Il suppose que d’autres flottilles en difficulté, notamment les crevettiers du golfe du Saint-Laurent, qui n’auront qu’un mince quota de 3060 tonnes à se partager pour la saison de pêche à venir, pourraient faire une demande similaire.

Plusieurs groupes pourraient se partager ce grand territoire et créer des [emplois] le long de la côte et vendre des produits aux industries qui en arrachent un peu aussi , fait valoir Ghislain Collin.

Il indique aussi que des discussions avec le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, dirigé par O’Neil Cloutier, se poursuivront dans les prochains jours à ce sujet. On espère son appui à notre démarche qui est légitime et que nous aussi, en tant que flottille en difficulté, on peut demander une aide comme ça , affirme M. Collin.

En Gaspésie, 22 pêcheurs se consacrent exclusivement à la pêche de poissons pélagiques. Sur cette photo, on aperçoit le navire de Lauréat Lelièvre. (Photo d'archives)

Gérer le phoque

Parallèlement, le regroupement a aussi soumis à la ministre Lebouthillier ses préoccupations concernant la prédation des phoques sur les stocks de poissons pélagiques.

Il demande une action rapide de la part du MPO .

Le RPPPSG appuie cette demande avec le rapport intitulé Vers le rétablissement des poissons de fond et d’une pêche durable dans l’Est du Canada du Conseil canadien de la recherche halieutique publiée en 2011.

[Le rapport] mettait en évidence le lien direct entre la destruction de la morue et la prédation des phoques, tout en avertissant que si aucune mesure n’était prise, ces prédateurs s’attaqueraient aux poissons pélagiques. Malheureusement, cette prédiction s’est avérée être une réalité , lit-on dans la lettre envoyée mardi à la ministre Lebouthillier.

Certains individus se bousculent parfois pour obtenir une place sur une roche à l'extérieur de l'eau.

Ils ont failli à leur devoir de protection […] ils gèrent mal leur pêche, il y a un gros problème et nous, les pélagiques ont est directement touchés, parce que c’est notre poisson qui a subi le manque d’efficacité et l’inaction du MPO , commente Ghislain Collin.

Il demande donc une mise au point avec le ministère, l’industrie et les pêcheurs dans le but de trouver des solutions pour pallier la population nombreuse de phoques et éventuellement valoriser la chasse et la commercialisation de cette espèce.