Un couple de Rouyn-Noranda en cour pour faire cesser les activités de la Guinguette

Un couple de Rouynorandiens poursuit la Ville de Rouyn-Noranda et le Collectif 08, organisme qui chapeaute la Guinguette chez Edmund, afin de faire cesser les activités de ce lieu de spectacles en plein air.

En plus de cette injonction, Michel Trépanier et Jocelyne Cloutier, qui demeurent à proximité de la presqu’île du lac Osisko, réclament 40 000 $ en dommages et intérêts aux deux défendeurs, qui sont poursuivis solidairement.

Les deux citoyens réclament chacun 5000 $ pour chacune des quatre années où la Guinguette [ou le Poisson Volant, son nom en 2021] a été en activité, soit en 2019, 2021, 2022 et 2023.

Le bruit causé par les spectacles de musique et la perte de jouissance qui y serait associée sont au cœur des revendications des demandeurs et des discussions dans la salle d’audience.

Alors que plusieurs autres événements et festivals se tiennent sur la presqu’île du lac Osisko durant l’été, c’est le caractère récurrent des spectacles de musique présentés à la Guinguette chez Edmund qui dérange les demandeurs.

C’est ainsi que le festival Osisko en lumière, Beauce Carnaval et le Festival de musique émergente, par exemple, ont été écartés du recours, eux qui ne se tiennent qu’une seule fois par année, sur une courte période.

En 2023, les concerts de la Guinguette ont été présentés les jeudis et vendredis, du 22 juin au 18 août.

Le procès au civil, qui a débuté lundi, doit se poursuivre jusqu’à jeudi au palais de justice de Rouyn-Noranda.