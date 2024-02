Avenir toujours incertain pour le bureau d’information touristique de Percé

Aucune solution n'a encore été trouvée pour assurer la réouverture du bureau d'information touristique de Percé pour l'été 2024.

En plus de l’impact sur les touristes et les entreprises du secteur, cette fermeture anticipée entraînera la mise à pied de six employés municipaux.

Rappelons que la municipalité a annoncé la fermeture de son bureau d'information touristique en décembre dernier dans le cadre de la présentation de son budget 2024 en raison de compressions financières qui affectent tous les services de la ville.

La municipalité dit être aux prises avec une baisse de péréquation, pour 2024, de 375 000 dollars.

Et c’est sans compter l’inflation, donc cette année, c’étaient des grosses coupures et c’est ce qui a fait en sorte qu’on a un peu précipité cette décision-là qu’on n’a pas prise de gaieté de coeur , explique Cathy Poirier.

La ville de Percé avait prévu 137 000 dollars pour opérer le bureau d'information touristique en 2024, mais c'est bien en deçà du budget nécessaire.

En fait, maintenir le bureau selon les frais fixes et les salaires actuels aurait représenté une hausse de taxes foncières de 4,5 % pour les contribuables, selon la mairesse. La masse salariale des cinq employés et de la direction représentait à elle seule 230 000 dollars.

C’est une masse salariale énorme pour une courte période et ce qui arrive, c’est que peu importe le programme de subvention, il y en n’a aucun qui finance du fonctionnement , ajoute la mairesse Poirier.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, se dit en mode solution pour trouver un organisme qui acceptera de reprendre la gestion du bureau d'information touristique.

Une rencontre a eu lieu lundi entre la municipalité, la MRC du Rocher-Percé, l'Association touristique régionale (ATR) Gaspésie, l'organisme Tourisme et commerce Rocher-Percé, ainsi qu’avec un représentant du député de Gaspé Stéphane Ste-Croix, afin de trouver un repreneur pour opérer le bureau la saison prochaine. Par contre, l’impasse se poursuit.

On n’a pas de solution miracle, je ne vous cacherai pas que le nerf de la guerre, c’est le financement. Donc qui peut payer, qui peut défrayer les coûts pour la main-d’oeuvre, c’est vraiment l’enjeu principal pour quiconque souhaite reprendre les opérations.

L'organisme Tourisme et commerce Rocher-Percé, dont le mandat est de faire la promotion touristique pour toute la MRC , semblait tout désigné pour reprendre les rênes du bureau d'information touristique. Mais le hic, c'est que l’organisme à but non lucratif vit essentiellement des cotisations de ses 280 membres et d'une subvention de 50 000 dollars par année de la MRC . La charge salariale et les avantages sociaux liés aux employés municipaux, et qui devraient être assumés par un repreneur, deviennent un frein majeur.

Parce que, en ce moment, le bureau d’information touristique, ce n’est pas tant son budget de fonctionnement que sa masse salariale de 230 000 dollars. Donc ce n’est pas réaliste qu’un OBNL comme le nôtre s’engage avec une telle masse salariale.

Une expertise qui doit être maintenue

Le maintien du bureau d'information touristique de Percé est primordial pour le rayonnement des entreprises du secteur, affirme l’entrepreneur Jean-François Tapp. En plus d’être copropriétaire du Camp de base Coin-du-Banc, il est aussi directeur de courses des Événements Gaspesia qui organise, chaque année, des courses de vélo de montagne et des courses à pied en sentier à Percé.

L'entrepreneur Jean-François Tapp estime que l'expertise développée au fil des années par les cinq employés du bureau d'information touristique et la direction dépasse le simple accueil des touristes.

Le bureau d’information touristique ne faisait pas seulement donner des informations aux gens de passage, mais il coordonnait aussi l’ensemble de l’information touristique pour la communauté, explique l’entrepreneur. Ce n’était pas rare de recevoir un appel, un courriel des employés avec qui on collaborait pour donner la bonne informations aux visiteurs, autant sur place que virtuellement, puisqu’il y a beaucoup de leurs activités qui se faisaient sur différentes plate-forme.

Tout en reconnaissant que les mœurs ont évolué et que les gens fréquentent de moins en moins les bureaux d’information touristique en raison d’Internet et des applications mobiles, il rappelle que celui de Percé faisait exception avec plus de 20 000 visiteurs par saison.

Percé, c’est une destination, ce n’est pas juste un endroit avec deux ou trois attraits et les gens s’y installent pour explorer aux alentours et l’équipe a développé une expertise unique et même si les gens se présentent moins physiquement, ils profitent de tout ce qui a été développé au cours des années, à travers les médias sociaux et les courriels , conclut-il.

La mairesse Cathy Poirier affirme qu'elle tiendra, la semaine prochaine, une rencontre avec des commerçants de Percé pour faire le point sur la situation. Une rencontre est aussi prévue la semaine prochaine avec le cabinet du premier ministre du Québec François Legault afin de dénouer cette impasse. La mairesse Cathy Poirier avait écrit directement au premier ministre afin de solliciter son intervention pour sauver le bureau d’information touristique.