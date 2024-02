Des familles en attente d’être réunifiées par l'immigration sont découragées

Une résidente de Saint-Raymond, originaire du Brésil, craint de devoir renoncer à son rêve de faire venir ses parents au Québec, après six ans de démarches. Une attente difficile au moment où un regroupement de familles sollicite le soutien de la ministre Christine Fréchette.

Les manteaux d’hiver sont achetés, l’appartement du sous-sol est meublé; Adriana Andrade a tout préparé pour le jour où ses parents pourront enfin la rejoindre au Québec.

Je suis arrivée au Québec en 2007, j’avais 24 ans. J’ai eu la citoyenneté canadienne en 2012 , raconte-t-elle. C’est en 2018 qu’elle et ses parents ont entamé des démarches pour qu’ils puissent immigrer au Canada eux aussi et bénéficier du programme de réunification familiale.

Un cercle sans fin

Malgré les délais de six ans depuis le début de ses démarches, Adriana Andrade n’a pas l’impression que ses efforts ont fait avancer son rêve. C'est toujours un cercle sans fin. Vraiment, on est dans un cercle et c'est très pénible , explique-t-elle.

« Ils jouent beaucoup avec l'émotion des gens, puis avec l'espoir aussi », résume Adriana Andrade, en parlant du long processus administratif pour faire venir ses parents au pays.

Fin janvier, elle a appris que ses parents devraient se soumettre une troisième fois aux tests médicaux exigés par Immigration Canada. Une étape de plus, qui semble les avoir découragés pour de bon.

Je ne sais plus où aller, parce que je ne pourrai pas rester ici jusqu'à la fin de mes jours sans pouvoir voir mes parents. Mais en même temps, je ne suis plus brésilienne. Si j’y retourne, ça va être difficile de me trouver un travail et tout ça , croit-elle.

Attendre 7 ans pour retrouver sa mère, faut-il changer le système ?

38 600 familles en attente

Cette angoisse et cette attente sont partagées par des milliers de familles au Québec. Le collectif Québec Réunifié regroupe 1800 familles qui espèrent l'aboutissement du dossier d'immigration d’un proche, la plupart du temps un conjoint ou un enfant. Sa présidente, Marie-Gervaise Pilon, explique qu'elles sont actuellement 38 600 dans cette situation au Québec.

Le seuil d’immigrants admis via la réunification familiale a été augmenté à la fin de l'année dernière pour 1000 , explique-t-elle. Elle juge cependant que c'était insuffisant pour vider l'inventaire de dossiers en attente.

Elle croit que la ministre québécoise de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, a un rôle à jouer dans le sort de ces personnes en attente.

La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette

La demande de traitement canadienne, c'est 12 mois. La ministre a le pouvoir de jouer avec ses seuils. La ministre a le pouvoir aussi de prendre des décisions exécutives pour vider l'inventaire , rappelle-t-elle.

À l’Assemblée nationale, Christine Fréchette a répondu à ceux qui demandent la hausse des seuils pour le regroupement familial, comme l'a fait notamment le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller.

J'ai entendu le ministre Miller jongler avec l'idée que le nombre de regroupements familiaux ne soit pas satisfaisant. Je voudrais rappeler que la composition de l'immigration permanente, ça relève du Québec uniquement et on exige du fédéral qu'il respecte les choix qu'a faits le Québec , a-t-elle déclaré.

avec les informations de Guylaine Bussières