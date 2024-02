Coutts : Deux accusés de complot en vue de tuer des agents de la GRC seront relâchés

Deux des quatre hommes accusés d’avoir comploté pour tuer des officiers de la GRC lors du blocage du poste frontalier de Coutts, en Alberta, seront relâchés. Ils ont plaidé coupables à des accusations moins graves.

Mardi, Jerry Morin a plaidé coupable à un chef de complot pour trafic d’armes à feu, alors que Christopher Lysak a plaidé coupable à un chef de possession d’une arme à feu dans un lieu non autorisé.

En février 2022, ils avaient été accusés, avec deux autres hommes.

Leur procès devait débuter en juin dernier, mais les avocats des accusés avaient demandé au juge de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta David Labrenz d’ajourner les procédures. Ils lui avaient aussi demandé de déplacer le procès de Lethbridge à une autre ville.

Le procès des deux autres hommes, Chris Carbet et Anthony Olienick, devrait débuter cette année.

Dans une déclaration écrite, l’avocat de Christopher Lysak, Daniel Song, a expliqué que son client a maintenu son innocence face aux accusations auxquelles il faisait face. Après l’audience sur peine, tous les chefs de l’acte d’accusation contre M. Lysak ont été retirés , affirme-t-il.

Pour être clair, M. Lysak n’a pas admis avoir possédé son fusil pour un dessein dangereux. Il n’a pas participé aux manifestations de Coutts avec l’intention de faire du mal à qui que ce soit , ajoute l’avocat.

Il admet que son arme à feu était chargée au moment de la saisie de la police, mais nie avoir chargé et armé l’arme , explique Daniel Song.

Dans une autre déclaration écrite, Greg Dunn, l’avocat de Jerry Morin, soutient que son client a toujours affirmé qu'il n'avait joué aucun rôle dans le prétendu complot visant à assassiner des policiers et il est soulagé et reconnaissant que ces accusations et les allégations qui y sont associées aient été retirées par la Couronne.

Greg Dunn souligne aussi que l’accusation pour laquelle M. Morin a plaidé coupable ne suggère pas que M. Morin a [effectivement] amené des armes à feu à Coutts, mais seulement qu'il a accepté de le faire .

Le Service des procureurs de la Couronne de l’Alberta a refusé de commenter l’affaire, affirmant que des procédures judiciaires étaient toujours en cours.

Avec les informations de Joel Dryden