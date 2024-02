Le NPD dénonce l’attente pour les diagnostics d’autisme chez les enfants

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) a dénoncé mardi le temps d’attente pour le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme chez les jeunes. Selon les données de la province, plus de 1700 jeunes de moins de 18 ans sont actuellement en attente d'une évaluation par les services publics.

En conférence de presse, la cheffe du NPD , Carla Beck, a affirmé que des élèves autistes partout dans la province manquent plusieurs jours d'école en raison d'un manque de soutien en classe.

Nous sommes dans cette crise parce que [le premier ministre] Scott Moe et le Parti saskatchewanais ont réduit le financement par élève pendant près d'une décennie , explique Carla Beck.

Cela s'est traduit par moins d'enseignants, moins de soutien et moins d'occasions pour nos enfants.

La mère d’un enfant en attente d'un diagnostic d'autisme depuis cinq ans, Michelle Kramer, déplore elle aussi la situation en Saskatchewan. Elle affirme avoir eu des signes avant-coureurs et se doutait que son fils de 7 ans pouvait être atteint d'autisme.

Il était en retard pour parler et en retard pour marcher. Pendant longtemps, il ne m'a pas appelée "maman" , explique Michelle Kramer.

Alors qu'elle tente de faire évaluer son fils par le ministère des Services sociaux depuis cinq ans, elle n'a pu l’inscrire que sur une liste d'attente pour l'évaluation, qui devrait maintenant avoir lieu en 2025.

Une autre mère de famille, Ashley Harrower, souligne également les difficultés qu’a son fils autiste à l'école.

Publicité

Les enseignants font de leur mieux pour contrôler ses crises, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Il devrait exister un espace pour ses crises sans qu’on le renvoie à la maison , plaide-t-elle.

La chercheuse clinicienne et pédiatre du développement à l'Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview de Toronto, Melanie Penner, souligne que le diagnostic est important pour les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme.

Il est difficile de comprendre ou d’aider l’enfant sans l’information qu’offre un diagnostic et cela peut entraîner des situations où l'enfant est renvoyé de l’école.

La complexité des classes, un point de friction

Les besoins de plus en plus complexes des étudiants ont été identifiés comme l'un des principaux points de friction dans les négociations entre les enseignants et le gouvernement provincial.

De son côté, le ministre de l’Éducation, Jeremy Cockrill, affirme « rester ferme » puisque pour lui, cette question n'avait pas sa place à la table de négociation.

Publicité

Selon lui, cette question devrait être abordée avec les 27 divisions scolaires de la Saskatchewan, qui ont la responsabilité en matière de personnel et de programme dans le cadre du budget alloué .

Le ministère de l'Éducation indique octroyer 20 millions de dollars aux divisions scolaires pour embaucher du personnel afin de répondre à la complexité des classes.

D'après la province, cette somme peut être utilisée pour embaucher des enseignants, des assistants d'éducation, des orthophonistes, des conseillers, des psychologues scolaires, entre autres.

En janvier, le gouvernement de la Saskatchewan a aussi annoncé la mise en place d'un projet pilote dans huit divisions scolaires pour créer des classes de soutien spécialisé pour aider les enseignants à gérer les incidents comportementaux dans les écoles.

Avec les informations de Bryanna Frankel et de Janani Whitfield