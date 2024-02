Pierre Poilievre promet de rehausser la sécurité dans les ports, deuxième volet de son plan de lutte contre le vol de véhicules.

Le chef conservateur s'est présenté au port de Montréal, mardi, affirmant que c'est la mauvaise gestion des ports fédéraux par Justin Trudeau qui les a transformés en parcs de stationnement pour des véhicules volés qui disparaissent ensuite à l'étranger. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de protéger nos frontières, mais le port de Montréal, d'où la majorité des véhicules volés quittent le Canada, est mal géré à cause de Justin Trudeau .

Malgré ses fréquents reproches aux médias, il a cité Le Journal de Montréal, soulignant qu'il n'y a que cinq agents de l' ASFC qui ont pour mission de vérifier plus d'un demi-million de conteneurs au port de Montréal et que l'agence ne vérifie que 1 % des conteneurs en général.

Vérification aux rayons X

Il promet donc d'acheter deux douzaines d'appareils à rayons X destinés aux ports reconnus comme des lieux de transit de véhicules volés et d'embaucher 75 personnes pour les faire fonctionner, dont une trentaine à Montréal, où le phénomène est le plus répandu, selon les experts en sécurité publique. Les trois autres ports dans la mire du chef conservateur sont ceux d'Halifax, de Vancouver et de Prince Rupert.

M. Poilievre soutient que l'acquisition de ces appareils, capables de vérifier 150 conteneurs par heure, serait financée par le congédiement de consultants embauchés par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Il a repris à son compte des anecdotes rapportées par le quotidien La Presse où des victimes de vol n'arrivaient pas à récupérer leur véhicule malgré l'installation d'appareils de géolocalisation. Si quelqu'un voit que sa voiture est volée, il devrait pouvoir appeler les policiers et leur dire : "Mon auto est en train de s'en aller au port de Montréal." Quelqu'un avec un scanner devrait pouvoir la trouver et l'enlever avant qu'elle soit envoyée à l'extérieur.

Pierre Poilievre profite de l'approche d'un sommet sur le vol de véhicules, qui aura lieu jeudi à Ottawa, pour avancer les propositions qu'il entend défendre à ce sujet.

Lundi, il avait proposé un durcissement des peines imposées aux criminels impliqués dans le vol de véhicules.

Réplique libérale

De retour aux Communes en après-midi, M. Poilievre a réitéré les éléments de son plan présenté plus tôt à Montréal, mais le premier ministre Justin Trudeau s'est empressé de rappeler que quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2015, nous avons dû annuler le congédiement de milliers d'agents frontaliers que le gouvernement Harper, avec ce chef de l'opposition comme ministre, avait limogés .

Dans les corridors du parlement, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a lui aussi fait ce rappel et a fait valoir que l'idée que le gouvernement fédéral, à lui seul, peut s'attaquer à quelque chose d'aussi complexe que le crime organisé, le vol d'auto dans les grandes et petites communautés dans tout le pays, est fallacieuse .

Ajoutant que ces questions seraient discutées au sommet de jeudi, il a souligné que ce fléau devait être combattu sur tous les fronts par les corps policiers locaux, provinciaux, la Gendarmerie royale du Canada et l' ASFC , précisant qu'il n'était pas possible de contrer le problème en étranglant le goulot au point de départ final des véhicules qui ont été volés .

Condamnation de Justin Trudeau

M. Poilievre a par ailleurs détourné toutes les questions portant sur d'autres sujets, ramenant chacune d'entre elles à une condamnation du premier ministre Justin Trudeau.

Interrogé, par exemple, sur la possibilité d'enlever le droit de grève aux débardeurs, comme l'a demandé à M. Trudeau le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, le 16 janvier dernier, il a refusé de prendre position. Il a plutôt dit imaginer que les travailleurs portuaires ont de la misère à payer le loyer qui a augmenté de 200 % en huit ans, donc je peux comprendre pourquoi ils veulent aller en grève. Ils doivent manger. Le salaire moyen des débardeurs de Montréal, en 2023, était de 150 000 $.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il allait rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour tenter de rebâtir les ponts après l'avoir qualifiée d'incompétente, il en a plutôt rajouté. La personne qui pose la question oublie que j'ai traité d'incompétents d'autres maires du pays, y compris à Vancouver, à Calgary, à Toronto , faisant référence à la lenteur des villes à bouger face au manque de logements, tout en blâmant Justin Trudeau d'en être responsable.

Interrogé quant à savoir si le Canada verse trop d'aide à l'Ukraine, il a plutôt proposé d'envoyer des missiles canadiens désuets à ce pays après avoir reproché au premier ministre d'avoir annoncé de grosses affaires, de gros projets qu'il n'a jamais livrés. [...] Il est gros parleur, petit faiseur.

À un journaliste qui lui demandait sa position quant aux politiques albertaines sur les jeunes trans, il a affirmé que Justin Trudeau essaie de cacher sa position. Il refuse de dire spécifiquement ce à quoi il s'oppose et il sème de la désinformation. Il a aussi accusé le journaliste en question de semer la désinformation, mais sans jamais donner sa propre position, outre de dire de laisser les provinces et les parents tranquilles.