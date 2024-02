Le nouveau CRDAT reçoit de nombreux appuis

Le groupe citoyen qui a récemment relancé le Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue, soit le CRDAT, a présenté mardi les différents partenaires qui vont l’appuyer financièrement et moralement pour la relance de l'organisation.

La Fondation Lucie et André Chagnon est le principal bailleur de fonds de l’organisation, avec une contribution de 250 000 $ sur deux ans.

De nombreux établissements régionaux vont aussi appuyer le mouvement citoyen, soit l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Tourisme Abitibi-Témiscamingue et le Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue. Ces partenaires régionaux vont offrir du temps, de l’argent ou des ressources d’une valeur minimale de 110 000 $.

Lors de la conférence de presse, les dirigeants des différentes organisations disaient fonder beaucoup d’espoir en ce mouvement citoyen.

Il s’agit d’un moment historique qui va marquer l’histoire de cette belle région.

Ouvrir en mode plein écran Le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, a souligné que la dissolution de la Conférence régionale des élus (CRÉ) en 2015 avait été le début d’une période difficile pour la consultation citoyenne.

On voyait depuis la disparition de la CRÉ qu’un bout de la concertation s’était un peu effrité. On était donc en réflexion, on a tenté de mobiliser le territoire de différentes manières. Quand on a vu cette mobilisation citoyenne se lever, ça nous a touchés , a précisé Vincent Rousson en entrevue.

Longue vie au CRDAT et j’espère que ça va produire les fruits de ce qu’on attend de cette organisation , a renchéri Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, lors de la conférence de presse.

Ouvrir en mode plein écran Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Trois priorités

Le CRDAT sera un organisme de concertation régionale où tous les citoyens pourront s’exprimer. L'organisme s’est donné trois priorités, soit le développement d’une vision concertée réfléchie et à long terme, la mise en valeur d’initiatives inspirantes en Abitibi-Témiscamingue et la mise en action autour d’un chantier prioritaire qui sera en premier lieu celui du logement.

Publicité

Je trouve ça merveilleux de voir à quel point les gens sont engagés, volubiles et enthousiastes par rapport à la démarche qu’on met en œuvre. On sait tout le monde qu’on est sur une ligne de départ, mais c’est comme si on était très contents de se trouver ensemble sur cette ligne de départ. Je crois que ça augure bien pour la suite , a mentionné la présidente du CRDAT, Maude Labrecque-Denis, en entrevue.

Dissiper les doutes

En décembre dernier, des élus soulevaient des inquiétudes sur la pertinence de cet organisme dans sa forme actuelle. Une certaine proximité entre Québec solidaire et l’organisation avait été soulignée. Les élus se questionnaient aussi sur la façon de financer l’organisation. La conférence de presse se voulait également une occasion de dissiper les doutes.

Il y avait un message à envoyer en disant qu’on veut tous faire partie de la solution. On a besoin de nos élus, on a besoin de nos organismes communautaires, on a besoin de nos institutions déjà en place. On n’a pas le luxe de se passer d’aucune personne au niveau de la concertation. Pour nous, c’est un levier supplémentaire qui va porter une voix différente des leviers de concertation qui existent déjà , a expliqué Vincent Rousson.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Jaclin Bégin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le nouveau président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue et aussi préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, était présent lors de la conférence de presse.

Ce sont quasiment tous des partenaires avec qui on fait déjà affaire comme Conférence des préfets. Alors, qu’ils se dotent d’un lieu de concertation entre eux pour jaser, on ne peut pas être contre ça , exprime-t-il en mentionnant être ouvert à entendre les propositions du CRDAT.

C’étaient des interrogations que mes collègues avaient, ce n’était pas des appréhensions comme tel. Nous, on travaille avec tous les organismes de l’Abitibi-Témiscamingue. Il n’y a pas de malaise pour moi et je ne crois pas qu’il y en aura avec les autres non plus , assure M. Bégin.