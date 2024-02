Des dirigeables pourraient prendre leur envol de Sherbrooke 

Une entreprise qui fabrique des ballons dirigeables pourrait s'installer à Sherbrooke, sur un terrain adjacent à l'aéroport.

La Ville fait partie de la courte liste ciblée par l'entreprise franco-canadienne Flying Whales, aux côtés de Drummondville et Trois-Rivières.

Si le projet se concrétise, le terrain choisi deviendrait un site d'assemblage pour des dirigeables, qui pourront ensuite transporter des charges de 60 tonnes, soit 12 fois plus qu’un hélicoptère, selon le directeur général de l'entreprise, Arnaud Thioulouse.

On est capable de porter des charges qui sont plus lourdes, mais surtout plus grandes, qui ne peuvent pas être découpées en morceaux. Si on prend l’exemple des pales d’éoliennes, aucun hélicoptère n’est capable de les transporter, mais nous, on est capable de le faire , soutient-il.

Une première usine d’assemblage doit présentement être construite à Laruscade, en France, à un peu plus de 42 km de Bordeaux.

Une deuxième usine sera également construite au Québec afin de produire des dirigeables pour l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.

C’est un site d’assemblage. [...] qui viendra assembler les différentes pièces du dirigeable pour permettre derrière son envol, directement vers les zones d’opération.

Différents critères entrent en jeu pour choisir le futur site québécois. Ces enjeux incluent entre autres le terrain, et [l]e bassin d’emploi, car c’est quand même une usine qui va employer 300 personnes , précise le directeur général de Flying Whales. Nous, aujourd’hui, on travaille déjà beaucoup avec l’Université de Sherbrooke dans nos développements sur différentes études académiques, de recherche, de développement. On est déjà un peu familiers avec cette région, qui pour nous, est d’un grand intérêt , ajoute-t-il.

L’entreprise prévoit prendre une décision au cours de l’année, après avoir terminé certaines études et analyses en partenariat avec les villes.

Le gouvernement québécois a déjà investi des millions de dollars dans l'entreprise Flying Whales.