Un recours collectif contre les organisateurs du convoi des camionneurs va de l’avant

Un recours collectif de 300 millions de dollars déposé contre les manifestants, les donateurs et les organisateurs du convoi des camionneurs au nom de résidents et de commerçants du centre-ville d’Ottawa peut aller de l’avant. Un juge a rejeté la demande des défendeurs qui souhaitaient faire annuler l’action en justice.

En décembre dernier, le juge Calum MacLeod de la Cour supérieure a entendu les arguments des deux parties. L'affaire opposait le droit des individus à utiliser leurs propriétés et la voie publique au droit des manifestants de faire entendre leurs doléances en utilisant des tactiques de pression contre le gouvernement.

Les avocats qui représentent les intérêts du convoi des camionneurs, dont figurent les organisateurs Tamara Lich et Chris Barber, avaient fait valoir notamment que l'expression politique est fondamentale pour la société, que leur utilisation de la liberté d'expression était dans l'intérêt public et que les plaignants n'avaient pas atteint le seuil requis pour engager une action en justice.

Mais dans sa décision rendue publique mardi, le juge MacLeod s'est rangé du côté des résidents et des commerçants et a rejeté la requête visant à annuler le recours collectif, écrivant dans sa décision que les plaignants avaient un cas méritoire .

Il existe des preuves selon lesquelles certains plaignants ont été soumis à ce qu'ils prétendent être des quantités extrêmes de bruit, des klaxons, des vapeurs incessantes de diesel et d'autres pollutions, des blocages de rues et des intimidations. Il existe des preuves que les plaignants ont eu des difficultés à accéder à leurs propriétés et que les affaires [des commerçants] ont été perturbées , indique la décision.

Ouvrir en mode plein écran Convoi des camionneurs Ottawa, matin dimanche 6 fevrier Photo : Radio-Canada / Xavier Gauvin

Le recours inclut plusieurs milliers de plaignants potentiels qui résident dans une zone qui s’étend de l'ouest de l'avenue Bronson jusqu'à la rue Booth, pour inclure les immeubles résidentiels des plaines LeBreton. Dans le marché By, la zone englobe le secteur situé au nord de la rue Saint-Patrick jusqu'à la rue Boteler.

Tout en reconnaissant que les défendeurs nient avoir eu l'intention commune de bloquer les rues ou de faire pression sur le gouvernement en occasionnant des difficultés pour les résidents, le juge a écrit qu'on pouvait néanmoins conclure que perturber la vie quotidienne dans le centre-ville était ce que recherchaient les organisateurs et les participants du convoi des camionneurs.

Paul Champ, l'avocat qui porte le recours collectif au nom des résidents et commerçants de la capitale, s'est dit satisfait du résultat par voie de communiqué.

Nous restons déterminés à obtenir justice et réparation pour les habitants du centre-ville d'Ottawa .

Le convoi des camionneurs et leurs sympathisants ont paralysé le centre-ville pendant plusieurs semaines au début 2022 réclamant l’abandon des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Avec les informations de David Fraser, de CBC News