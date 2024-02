Un suspect accusé au Nigeria pour la sextorsion d’un garçon décédé en Colombie-Britannique

La police fédérale en Colombie-Britannique a déclaré qu'un suspect au Nigeria a été accusé d'avoir escroqué sexuellement un garçon de la Colombie-Britannique décédé l'année dernière.

Mardi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Surrey a déclaré que les policiers étaient intervenus à la suite de la mort subite d’un garçon de la communauté, chez lui, il y a presque un an, le 13 février dernier.

Une enquête a déterminé que le jeune, qui s'est suicidé, selon la GRC , a été victime de sextorsion financière.

L’agresseur s’est fait passer en ligne pour une adolescente et a soutiré des photos explicites du jeune homme. Il l’a ensuite menacé de partager ces photos avec les membres de sa famille et ses amis s’il ne lui achetait pas de cartes cadeaux , a expliqué Tammy Lobb, porte-parole de la GRC .

Cette interaction n’a pris que quelques minutes , a ajouté la porte-parole.

Besoin d’aide? Des ressources sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Ligne de prévention du suicide : 1 800 SUICIDE, ou 1 800 784-2433;

Soutien à la santé mentale : 310-6789 (sans indicatif régional);

Jeunesse, j'écoute, par téléphone, au 1 800 668-6868, ou par texto, au 686868.

La police a déterminé en mai dernier que des suspects au Nigeria avaient communiqué avec le garçon et a indiqué que des agents du détachement de Surrey se sont rendus à Lagos l'été dernier, où ils ont travaillé avec les autorités locales pour arrêter deux hommes.

Les responsables ont indiqué que l'un d'entre eux a été relâché par la suite, tandis que l'autre a été accusé en vertu de la loi nigériane de délits tels que possession et distribution de pornographie juvénile, tentative d'extorsion par menaces et blanchiment d'argent.

La GRC a affirmé que l'homme de 26 ans était toujours en détention en attendant son procès.

2:14 Voici 5 choses à savoir au sujet de la sextorsion. Photo : getty images/istockphoto / AntonioGuillem

Vous n’êtes pas seuls

Il n’y a pas un jour sans qu’il nous manque. Il adorait le hockey et il adorait la vie. Cela peut arriver à n’importe qui , a témoigné la famille par voie de communiqué.

En cette journée internationale pour un Internet plus sûr, nous aimerions rappeler au public et aux parents que la sextorsion augmente. La sextorsion financière est une crise globale. Cela affecte tous les pays et vise les plus vulnérables, nos enfants , a déclaré Tammy Lobb.

Notre message aux jeunes: vous n’êtes pas seuls et il y a une vie après les images.

Selon Cyberaide.ca, la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, 79 % des signalements de sextorsion se produisent sur Instagram ou Snapchat.

Quoi faire si vous êtes victime de sextorsion financière : Cessez immédiatement toute communication avec le délinquant;

Faites des saisies d’écran des messages et du profil du délinquant, y compris son nom d’utilisateur;

Ne supprimez pas votre compte sur les médias sociaux ou les images;

Si vous avez envoyé des images ou des vidéos, ne les supprimez pas;

Ne cédez pas aux menaces, n’envoyez pas d’argent ou d’autres photos;

Parlez à un adulte en qui vous avez confiance, et signalez ce qui s’est passé à la police. Source: Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Selon le sergent Dave Knight, la GRC de Surrey a vu une augmentation de 44 % des signalements de sextorsion en 2023. Au total, 21 % des victimes étaient âgées de moins de 18 ans et la majorité des victimes était des hommes, une réalité qui se reflète à l’échelle du pays.

Avec les informations de La Presse canadienne