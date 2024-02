Deux ans de retard pour le lieu d’enfouissement de Saint-Moïse

Le projet de multiplateforme Matapédia-Mitis, qui prévoit notamment un lieu d’enfouissement technique (LET), est repoussé d’un minimum de deux ans.

Le directeur général à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis, Vincent Dufour, explique ce report par les échanges plus longs que prévu avec le ministère de l’Environnement à propos de la production d'une l’étude d’impact sur l’environnement.

Le Ministère a posé plusieurs questions et a exigé quelques modifications dans les plans.

Une autre version de l’étude sera bientôt terminée.

Qu’est-ce que le projet de Multiplateforme? Le projet couvre trois volets, soit une plateforme de compostage, un LET et un écocentre. Présentement, les MRC de La Mitis et de La Matapédia exportent les déchets et matières organiques à Cacouna, à l’extrémité ouest du Bas-Saint-Laurent. Avec ce projet, la région espère diminuer ses coûts de gestion des déchets et réduire son impact environnemental.

Si le document est accepté tel quel, M. Dufour croit que les consultations du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) pourraient avoir lieu d’ici la fin de l’année.

Si tout va bien de ce côté, une mise en service pourrait être faite au minimum en 2026 selon lui.

Ce retard ne l’inquiète pas. S’il y a juste un décalage dans le temps, ça ne vient pas nuire au service qui est offert aux gens. Ça fait partie de la game quelque part aussi, ça fait partie du processus d'évaluation.

Je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que c'est mieux que le projet prenne plus de temps et soit bien fait que de faire ça rapidement puis oublier des choses.

Ouvrir en mode plein écran La multiplateforme, comprenant le lieu d'enfouissement, le compostage et l'écocentre serait situé près de l'intersection de la route Otis et du premier rang, à Saint-Moïse, à mi-chemin entre Mont-Joli et Amqui. Photo : Radio-Canada

Un projet de 24 millions de dollars

Aujourd'hui, le coût du projet évalué à 24 millions de dollars. Il s'agit du double des premières estimations avancées en 2019.

Le directeur explique principalement l'augmentation par l'inflation. Il ajoute que les chiffres se sont précisés au fil des ans et des études.

Vincent Dufour juge que malgré cela, les payeurs de taxes en sortiront gagnants. Il coûtera moins cher d'enfouir les déchets et de traiter les matières organiques dans la région plutôt que de les expédier à Cacouna. C'est important de se rappeler que l’on compare un service actuel avec un service futur potentiel et on veut le moins cher et le meilleur pour notre milieu.

Oui, l'inflation va impacter le projet de Multiplateforme, mais inversement, l'inflation impacte aussi nos opérations de transbordement, le transport des matières pour aller ailleurs et les coûts d'enfouissement ailleurs.

Le directeur souligne que si les élus considèrent le projet trop dispendieux, ils peuvent toujours l'annuler.

Il y a un an, une centaine de personnes avaient manifesté leur opposition au projet.

Pour eux, il était impensable de faire un projet de cette ampleur sur un milieu humide.

Vincent Dufour répond qu’il tient compte des milieux humides dans l’aménagement du site. Il ajoute que le gouvernement a des normes bien strictes à ce sujet qu’il assure respecter.