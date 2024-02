Routes d’hiver : des Premières Nations d’Island Lake déclarent l’état d’urgence

Les chefs de quatre Premières Nations de la région d’Island Lake, dans le nord-est du Manitoba, ont déclaré l’état d’urgence mardi en raison de l’état des routes d’hiver, dont elles dépendent pour leur approvisionnement.

Les températures anormalement douces de l’hiver ont rendu impossible l’acheminement de nombreux biens essentiels aux communautés de Wasagamack, St. Theresa Point, Red Sucker Lake et Garden Hill, ont annoncé leurs chefs lors d’une conférence de presse.

Malgré l’ouverture de plusieurs routes d’hiver à la fin du mois de janvier, les conditions des derniers jours ont été défavorables à leur maintien, d’après les communautés d’Island Lake.

La combinaison des précipitations et du temps chaud a entraîné une détérioration rapide de la route d'hiver nouvellement construite qui fournit un accès routier vital aux communautés isolées de la région pendant les mois d'hiver , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Accessibles exclusivement par les routes d’hiver et la voie des airs, ces communautés isolées dépendent du maintien des routes pendant la saison froide, notamment pour le transport de la nourriture, du carburant, des matériaux de construction et de fournitures de santé.

Le chef de la Première Nation de Garden Hill, Charles Knott, précise qu'il ne resterait environ qu’une semaine de carburant aux membres de sa communauté.

Je ne sais pas ce que nous ferons si nous en manquons , indique-t-il.

D’après lui, l’école de la communauté pourrait être forcée de fermer temporairement ses portes.

Le chef de la Première Nation de St. Theresa Point, Raymond Flett, a rappelé que les risques et inconvénients liés aux routes d’hiver et au transport par la voie des airs étaient nombreux et qu’une voie de transport fiable et durable est nécessaire.

Nous sommes aussi des êtres humains et nous existons dans ce pays. Je dis; travaillons ensemble. Exigeons ensemble de discuter de stratégies qui aideront les gens , soutient-il.

Aussi présente lors de la conférence de presse, la grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a affirmé pour sa part que l'absence d'accès routier fiable a un impact sur le coût des biens dans ces communautés.

Elle ajoute que la situation routière actuelle menace également la sécurité alimentaire et l'accès aux soins de santé si les fournitures ne peuvent pas être acheminées.

Elle appelle les gouvernements provincial et fédéral à agir immédiatement. Ils ne peuvent plus attendre quand il pleut en février dans cette province. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide maintenant , affirme-t-elle

Ouvrir en mode plein écran La grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, appuie la déclaration d'urgence des Premières Nations d'Island Lake. Photo : Radio-Canada / Caroline Samii-Esfahani

Cette déclaration d’état d'urgence survient moins d'une semaine après que les Premières Nations d’Island Lake aient présenté une proposition pour la construction immédiate d’une route permanente qui les relierait au sud de la province.