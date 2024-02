Traverse de Rivière-du-Loup : le dossier rebondit à l’Assemblée nationale

Des représentants de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup et le maire Mario Bastille ont fait une apparition surprise à l'Assemblée nationale mercredi matin pour réclamer le maintien du port d'attache de la traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Le Parti libéral du Québec (PLQ) a pris la balle au bond en pressant Québec de trancher rapidement sur l’avenir du lien fluvial.

La pdg de la Chambre de commerce et le maire de Rivière-du-Loup sont là, dans les tribunes , a montré du doigt le député libéral et porte-parole en matière de transports Monsef Derraji, pendant la période de questions.

Ils ont une question très simple au premier ministre : quand est-ce qu'il va aller à Rivière-du-Loup et annoncer que le quai de Rivière-du-Loup sera opérationnel?

Le député Monsef Derraji du Parti libéral du Québec (PLQ) a interpellé le premier ministre au sujet du traversier entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les gens de Rivière-du-Loup tiennent à ce service essentiel et centenaire, a évoqué le député de Nelligan. Ils n'accepteront pas un déménagement du traversier. Donc aujourd'hui, la question est très simple : est-ce que, oui ou non, il y aura l'argent nécessaire?

La ministre des Transports a répondu à l’intervention du député libéral en qualifiant le dossier de très important en chambre. C’est la première fois qu’on m’en parle ici , a fait remarquer Geneviève Guilbault, qui a souligné le travail très actif de sa collègue louperivoise Amélie Dionne dans le dossier.

Le mois dernier, la Société des traversiers du Québec (STQ) a lancé son appel d'intérêt pour trouver un armateur privé qui pourrait piloter les opérations au quai de Rivière-du-Loup. Celui-ci serait également responsable des opérations de dragage, nécessaires au maintien des activités.

«Il n'y a pratiquement pas une semaine» sans que Geneviève Guilbault et Amélie Dionne abordent le dossier de la traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, selon la ministre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ma collègue [Amélie Dionne] ainsi que la pdg de la Société des traversiers ont fait aussi plusieurs rencontres localement pour prendre en compte l'ensemble des points de vue. Et c'est justement parce que c'est particulièrement sensible et délicat qu'il faut s'assurer d'étudier toutes les options possibles, d'aller au fond des choses, de faire les rencontres et les consultations qui s'imposent , a expliqué Geneviève Guilbault.

La ministre des Transports a aussi rappelé les enjeux de dragage, de profondeur d’eau et de présence de bélugas dans le secteur du quai de Rivière-du-Loup. Ces facteurs ont tous été évoqués par la Société des traversiers du Québec en décembre dernier lors de l’annonce du report de la décision.

On est en train d'évaluer tous les scénarios possibles, que ce soit l'emplacement du quai ou l'opération de la traverse. Mais quoi qu'il en soit, on est très conscients que c'est névralgique pour le secteur. On va prendre les bonnes décisions.

Après la période de questions, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et Mario Bastille a rencontré la ministre Geneviève Guilbault, en compagnie de Monsef Derraji et de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata Amélie Dionne. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Une délégation louperivoise au Salon bleu

Cet échange s’est déroulé sous les yeux de représentants de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et du maire Mario Bastille, entre autres. L’ex-député libéral Jean D’Amour était aussi dans les tribunes du Salon bleu.

Notre message ne peut être plus clair et ferme : nous demandons au premier ministre de confirmer le maintien des activités de notre traverse au quai de Rivière-du-Loup , a déclaré la pdg de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault.

Mario Bastille et des commerçants sont débarqués à l'Assemblée nationale pour réclamer une décision rapide de Québec dans le dossier de la traverse. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les gens de Rivière-du-Loup qui sont là aujourd'hui veulent des réponses, a insisté Monsef Derraji. Ils ont fait le déplacement de Rivière-du-Loup au parlement parce qu'ils veulent [...] une date et ils veulent s'assurer de le garder à Rivière-du-Loup.

Le gouvernement doit mettre un terme à cette mascarade , a pour sa part pesté Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup.

L'élu a fustigé la Société des traversiers du Québec (STQ) en décembre dernier en l'accusant d'entretenir un biais favorable envers un déménagement de la traverse à Cacouna. Il accuse également la STQ de manquer de transparence dans le dossier.

Déménager le port d'attache du lien fluvial à Cacouna coûterait deux fois moins cher qu'un maintien à Rivière-du-Loup, révélait la Société des traversiers en décembre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

En plus de reporter la décision à plus tard en décembre dernier, la pdg de la STQ Greta Bédard indiquait qu'il coûterait deux fois plus cher de maintenir le service de traversier à Rivière-du-Loup par opposition à un déménagement à Cacouna, citant des enjeux techniques au quai louperivois.

Quelques heures plus tard, Radio-Canada révélait qu'un maintien des opérations à Rivière-du-Loup – qui nécessiterait d'importants travaux – serait accompagné d'une facture de 700 millions de dollars à l'État québécois. Pendant la conférence de presse, la STQ avait cependant refusé de dévoiler ces chiffres.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron