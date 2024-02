Quatre ministres de la Saskatchewan ne se représenteront pas aux prochaines élections

Quatre ministres du Parti saskatchewanais ont annoncé mardi qu'ils ne se représenteront pas aux élections provinciales en 2024.

Selon un communiqué publié sur X, anciennement Twitter, la ministre des Finances et vice-première ministre de la Saskatchewan, Donna Harpauer, le ministre des Relations gouvernementales, Don McMorris, le ministre de l’Enseignement supérieur, Gordon Wyant, et le ministre responsable des sociétés d'État de la province, Dustin Duncan, ne seront pas candidats lors du prochain scrutin.

Le communiqué du Parti saskatchewanais souligne que Donna Harpauer et Don McMorris ont été élus pour la première fois en 1999, et qu'ils ont ensuite été réélus à cinq reprises.

Dustin Duncan a été élu pour la première fois en 2006 et a par la suite remporté quatre réélections. Gordon Wyant, quant à lui, a été élu pour la première fois en 2010 et a été réélu à trois reprises.

Dans un message publié sur X, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, remercie le travail des quatre politiciens au sein du cabinet, qui ont occupé divers portefeuilles.

Cela représente plus de 80 ans d'expérience politique combinée et de services rendus à la population de la Saskatchewan , note-t-il.

En même temps, chaque gouvernement et chaque parti a besoin de renouveau et je respecte la décision que Donna, Don, Dustin et Gord ont prise, à savoir qu'il est temps de renouveler leurs circonscriptions et d'ouvrir un nouveau chapitre dans leur vie , ajoute-t-il.

Selon le communiqué, le Parti saskatchewanais a désigné 37 candidats pour les élections de 2024, dont 30 sont des députés sortants qui cherchent à se faire réélire et sept sont de nouveaux candidats.