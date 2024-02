Le premier corridor Vélo cité aménagé à Québec apportera des changements importants sur la 4e avenue dans Limoilou. L’administration Marchand envisage de transformer le tronçon entre la 22e et la 25e en sens unique.

L’information, dévoilée lors d’un point de presse du chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, est contenue dans un appel d’offres lancé le 16 janvier et qui doit se conclure dans deux semaines. Le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, dénonce un manque de cohérence dans le discours du maire.

En matinée, Bruno Marchand est resté vague sur l’implantation des 150 km de corridors Vélo cité lors de la présentation d’un plan sur dix ans, disant que chaque trajet allait faire l’objet de consultations.

On trouve que c'est un dossier qui est très mal travaillé par le maire, où le maire n'avance pas à visage dévoilé et où il y a un certain catimini qui est en place. On dit qu'on veut le faire avec les citoyens, le maire a été très évasif , remarque le chef de l’opposition.

Je trouve que l'approche qui a été présentée par le maire ce matin est brouillonne, que c'est une façon de bourrasser les gens.

Au sujet du trajet sur la 4e avenue, le maire Marchand n’a pas voulu en dire plus pour le moment. On va vous faire la présentation, je ne veux pas commenter tout de suite , a-t-il répondu plus tard dans la journée.

Consultations

Des consultations sur l’aménagement d’un lien cyclable sur la 4e avenue, au nord de la 22e rue, ont été menées à l’aide d’un questionnaire en ligne et d’une séance d’information en mai 2023. D’autres consultations viennent de prendre fin pour déterminer, au sud, si le corridor Vélo cité doit passer par la 3e ou la 4e avenue.

Selon les documents consultés, l’intention de transformer un tronçon de la 4e avenue en sens unique n’est mentionnée nulle part. Il ressort toutefois des consultations que les résidents souhaitent que la Ville mette en place des aménagements pour forcer les automobilistes à ralentir, surtout dans le secteur du parc Gérard-Marchand et de l'école Saint-Albert-le-Grand.

Le chef de l’opposition se questionne sur la valeur de ces consultations alors qui ne faisaient aucune mention d’un sens unique sur la 4e avenue. On n'a amené aucun élément d'information sur cette modification-là importante au schéma de circulation , s’étonne Claude Villeneuve.

On veut aménager un aménagement plus agressif, beaucoup plus important en termes de géométrie et qui va dans les faits empêcher la circulation automobile dans une direction et détourner un trajet de transport en commun qui fonctionne bien.

Le conseiller du district Maizeret-Lairet estime qu’il s’agit d’un faux départ pour le projet des corridors Vélo cité. Claude Villeneuve avance que la manière dont le projet est présenté ne contribuera pas au succès de cette initiative-là parce qu'à la fin, ça va passer encore pour une guerre à l'auto .

La Ville de Québec précise que le changement entre la 22e et la 25e rue est nécessaire pour l'intégration du lien cyclable alors que l'espace disponible est moins large que sur les autres tronçons de la 4e avenue.

