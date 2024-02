Les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ne vont pas suivre la recommandation du mémoire de Piétons Québec visant une réduction à 30 km/h de la vitesse de circulation sur toutes les routes des villes de la province.

Les deux villes de la Mauricie disent toutes deux déjà avoir adopté des mesures en faveur d’une réduction de la vitesse de circulation.

Mikaël Morissette, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, affirme que c’est celle de 30 km/h qui a été retenue pour une dizaine de quartiers résidentiels dans le cadre du projet pilote Vas-y mollo, lancé en 2022.

La Ville mentionne d’ailleurs que le projet touchera d’autres quartiers en 2024, et qu’elle n’a pas l’intention d’étendre cette mesure à toutes les routes dans la région.

On avait déjà des quartiers à 30 km/h maximum dans les quartiers résidentiels. Et puis là, devant la réponse favorable des citoyens des secteurs qui étaient concernés, on en avait même qui disaient, on aimerait ça que notre quartier soit concerné aussi par les 30 km/h , affirme M. Morissette.

Publicité

Il indique qu’en ce qui concerne le choix des rues, la Ville doit notamment prendre en compte plusieurs critères comme la sécurité pour prendre une décision.

Notre équipe de mobilité durable travaille aussi avec notre sécurité incendie pour s'assurer que quand on met un 30 km/h, que ça ne vienne pas impacter négativement notre schéma de couverture de risques , dit-t-il.

Il indique notamment que la capacité des camions du service incendie de circuler est prise en compte dans la réflexion de la Ville.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Trois-Rivière veut appliquer la limite de vitesse de 30 km/h dans plus de quartiers au cours des prochaines années. Photo : Radio-Canada / Olivier Croteau

C'est toute une cartographie à faire en fonction des secteurs. Mais la volonté de la Ville, c'est d'aller de l'avant pour assurer une meilleure sécurité dans nos quartiers , ajoute-t-il.

Publicité

À Shawinigan, un communiqué de la Ville détaille l’adoption d’un plan en décembre pour favoriser la sécurité des piétons.

D’ici 2025, Shawinigan veut notamment réduire la vitesse à 40 km/h dans tous les quartiers résidentiels, aménager des traverses piétonnes et des rues favorisant la réduction de la vitesse.

On souhaite aussi mener une campagne de sensibilisation et de surveillance policière, et mettre en place des corridors scolaires.

Avec des informations d'Eugénie Larente-Richer