Le recours aux infirmières d’agences privées a coûté 70 M$ à Vitalité en 2023

Vitalité a payé 70,6 millions de dollars pour embaucher des infirmières d’agences privées en 2023, soit un peu moins de 10 % du budget du réseau de santé.

Cette somme ne couvre pas toute l'année 2023 mais seulement huit mois, de la fin avril à la fin novembre 2023.

Il s’agit d’un record pour Vitalité, selon sa présidente-directrice générale France Desrosiers qui répondait aux questions de Radio-Canada à l’issue d’une réunion publique mardi lors de laquelle les états financiers de Vitalité ont été présentés.

Ouvrir en mode plein écran La Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, en entrevue à Moncton le 5 octobre 2023. Photo : Radio-Canada

Selon France Desrosiers, il y a actuellement en moyenne 170 personnels infirmiers itinérants à travailler dans les établissements de la régie.

Leur utilisation a été jugée nécessaire afin de pallier la pénurie de main-d’œuvre et de pouvoir maintenir nos services essentiels , explique la PDG . À l’heure actuelle, près de 300 postes d’infirmières sont vacants au sein des établissements de Vitalité.

Le recours aux infirmières d’agences privées a explosé. En 2022, de juillet à décembre, le réseau de santé avait payé près de six millions de dollars à trois agences privées.

Faire appel à ses infirmières a toujours été critiqué par les syndicats. Selon eux, la différence de salaires entre les deux types d'infirmières est un manque de respect. Les infirmières dites itinérantes sont payées une fois et demie à deux fois le salaire des infirmières régulières, toujours selon le syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Fin des infirmières d'agence dans deux ans

Leur recours a commencé à diminuer récemment notamment grâce aux efforts de recrutement et de rétention, selon France Desrosiers.

On avait projeté d’avoir une demande ascendante jusqu'à à peu près l’automne 2023 et c’est ce qui s’est passé. Et là je dirais dans les derniers mois, les dernières semaines, la pente a commencé à descendre et ça, ça répond à nos projections grâce à notre recrutement domestique et à l’international , explique la PDG .

L’objectif de Vitalité est aujourd’hui de se sevrer complètement du besoin d’ici deux ans, à l’hiver 2026.

L’année dernière, le réseau de santé donnait un objectif plus ambitieux de ne plus avoir besoin des infirmières itinérantes d’ici 2025.

Avec des informations de Nicolas Steinbach