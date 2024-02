L’hiver est habituellement une saison occupée pour les compagnies forestières du Nord de l’Ontario, mais cette année, les hautes températures et le manque de neige au sol rendent la tâche compliquée.

Il y a plusieurs secteurs qui doivent être bûchés dans le froid, surtout au sud de Sudbury explique Bruno Gervais, président de Gervais Forest Products, basé dans la région du Grand Sudbury.

Ces secteurs-là ne sont pas "bûchables" pendant les mois d’été, parce que le terrain c’est des rochers et des étangs , poursuit-il.

La saison est courte pour ces secteurs-là, on a seulement quelques mois en hiver pour venir à bout des coupes planifiées.

Le sol gelé est essentiel pour la machinerie lourde utilisée en foresterie, selon Ian Dunn, président de l'Ontario Forest Industries Association.

Lorsque le sol est gelé, il est plus facile de déplacer les camions, mais il faut aussi moins d’entretien pour les routes, moins de plans d’eau à traverser, et on peut remplir davantage les camions, explique-t-il.

Tous ces facteurs ont un impact sur les coûts de fonctionnement pour les compagnies forestières.

Lorsque le sol est moins gelé, on manipule davantage le bois, et à chaque fois qu’on manipule le bois, ça augmente le coût, de façon exponentielle.

Du côté de Gervais Forest Products, on exploite surtout des forêts au nord de la région de Sudbury, et les chemins qui s’y retrouvent ont été bien préparés.

Par contre, de nouveaux chemins sont toujours nécessaires chaque année.

On commence à être nerveux , dit Bruno Gervais. Si la température ne refroidit pas une autre fois d’ici au printemps, on va avoir des problèmes, parce qu’on aura à laisser du bois à des endroits où on ne pourra pas le sortir de la forêt.

Impacts multiples

La météo anormale de cette année a des impacts sur plusieurs aspects de l’exploitation forestière.

Même si personne ne veut nécessairement d’un long hiver froid, c’est une saison très importante pour notre industrie , explique Ian Dunn. Jusqu’à 85 % de la récolte annuelle peut avoir lieu entre décembre et mars.

Les effets du temps clément vont bien au-delà de la productivité ou de la profitabilité des entreprises forestières.

Lorsqu’on doit composer avec des températures trop élevées, comme c’est le cas cette année, les compagnies forestières doivent souvent aménager des chemins en gravier, ce qui peut nuire à la régénération de la forêt.

Ouvrir en mode plein écran Il y a un impact écologique aussi, alors que les camions et la machinerie lourde peuvent endommager le sol de la forêt si les chemins ne sont pas assez gelés. C’est d’ailleurs une des raisons pour l’activité accrue de l’industrie pendant les mois d’hiver. (Photo d'archives) Photo : Nawiinginokiima Forest Management Corporation

Ian Dunn explique aussi que les chemins créés par l’industrie forestière sont de l’infrastructure publique, et sont en partie financés par la province.

Lorsqu’il y a des coûts d’entretiens accrus dans ce réseau de chemins, notre argent ne va pas aussi loin , ce qui a un impact non seulement sur l’industrie forestière et sur les finances publiques, souligne-t-il, mais aussi sur tous les autres qui peuvent emprunter ces chemins, comme les pêcheurs, les chasseurs, les motoneigistes, et même l’industrie minière.

Le manque de neige peut également mener à des conditions très sèches au printemps, ce qui peut causer l'augmentation des risques de feux de forêt.

Une sécheresse printanière peut également nuire au développement des jeunes arbres plantés pour remplacer les arbres abattus et ainsi mettre en péril le développement durable des forêts.

Risque de retards

Alors que le marché du bois est déjà précaire et que les moulins cherchent déjà à trouver des façons d'économiser, Ian Dunn s’inquiète que l’augmentation des coûts puisse être difficile à avaler pour les compagnies forestières.

Si elles n’arrivent pas à être profitables, ça peut avoir un impact sur les communautés où opère l’industrie forestière, poursuit-il.

Au sud du Grand Sudbury, certains des fournisseurs de Gervais Forest Products ont dû suspendre leurs opérations.

Selon Bruno Gervais, même si la température descend et que les camions arrivent à emprunter les chemins, on va manquer de temps pour sortir ce bois-là .

Si Bruno Gervais arrive quand même à tirer son épingle du jeu pour l’instant, il reconnaît que la situation plus au Nord est difficile. En regardant vers les secteurs de Cochrane et à Hearst, ils ont beaucoup d’étangs. Ça leur prend beaucoup de froid pour être capable de rebâtir leurs routes , qui peuvent faire jusqu’à 200 km.