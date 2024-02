Monument : Ottawa a ignoré le choix du jury malgré les « risques à sa réputation »

Le gouvernement fédéral savait qu’il courtisait la controverse l’an dernier en accordant le contrat pour un monument national à un groupe qui avait pourtant perdu le concours de design.

Selon une note interne de 2023, Ottawa se doutait que sa décision liée à la construction du nouveau monument commémoratif de la mission en Afghanistan recevrait un accueil mitigé de la part du public.

Le gouvernement évoquait entre autres des risques à sa réputation après avoir décidé de ne pas accorder le contrat de design au groupe du Québec qui avait été choisi par un jury d’experts. C’est plutôt un autre projet, soumis par un artiste autochtone de l’Alberta, qui a été sélectionné par le gouvernement fédéral, malgré de nombreux avis qui soulignaient une infraction aux règles du concours.

Le gouvernement pourra être critiqué de ne pas avoir suivi le processus d’acquisition et d’avoir rejeté la décision du jury , notait-on en 2023 au ministère des Anciens Combattants.

Ce projet, réalisé par l'équipe Daoust, du Québec, a été choisi par un groupe d'experts, mais a ensuite été écarté par le gouvernement fédéral.

Avec ce monument, Ottawa vise à commémorer la mission du Canada en Afghanistan de 2001 à 2014, au cours de laquelle 158 militaires et sept civils canadiens sont morts.

Toutefois, des fonctionnaires ont noté, parmi plusieurs considérations stratégiques , que la controverse entourant le processus d’attribution de contrat pourrait avoir des répercussions négatives auprès des familles des défunts .

Les vétérans de la mission pourraient sentir un manque de respect du fait que le gouvernement du Canada n’a pas suivi les procédures régulières , ajoute le document rendu public en vertu de la loi sur l’Accès à l’information.

Les craintes d’Ottawa se sont depuis avérées, le projet de construction du monument ayant été critiqué par tous les partis d’opposition à la Chambre des communes.

Un monument entaché par la controverse

Le député conservateur Pierre Paul-Hus craint que le monument n'arrive pas à susciter l’adhésion de ceux et celles qu’il vise à honorer. Plus de 40 000 Canadiens ont servi en Afghanistan, surtout des militaires, mais aussi des employés du gouvernement et de groupes humanitaires.

Pierre Paul-Hus, député conservateur et ancien militaire

Lorsqu'on voit qu’un monument dédié à la mémoire des militaires et des civils qui ont participé à la guerre en Afghanistan est bafoué de cette façon-là, ça fait juste discréditer tout le processus et ça fait en sorte que les gens ne se reconnaîtront pas dans ce monument , a dit Pierre Paul-Hus en entrevue.

Celui-ci craint que le dossier ait été marqué par de l’ingérence politique et espère encore que le groupe du Québec héritera du contrat.

On ne comprend pas pourquoi le gouvernement a décidé de choisir un monument autre que celui qui avait été choisi par un jury d'experts. Cela entache pour plusieurs années, je crois, le monument qui est dédié à l’Afghanistan.

Luc Desilets, député du Bloc Québécois, dit que le gouvernement a deux choix dans ce dossier : accorder le contrat aux gagnants du concours ou recommencer le processus d’attribution. Sinon, c’est la crédibilité du présent concours, mais aussi de futures compétitions, qui est en jeu, dit-il.

Luc Désilet, député bloquiste

Les vétérans sont allés se battre en Afghanistan pour la démocratie, la paix dans le monde, et [... ] le gouvernement n’a même pas été capable de respecter ses propres règles. C'est antidémocratique, leur mode de fonctionnement.

Il ajoute qu’il peine à comprendre pourquoi le gouvernement a pris cette décision tout en sachant qu’elle aurait un impact négatif sur les anciens combattants et leurs familles.

Je trouve ça gênant. Puis à partir du moment où c'est rendu public, je trouve que le gouvernement perd la face , évalue-t-il.

Le contrat au perdant du concours

Selon la décision d’un jury de sept personnes en 2021, le contrat de design du monument aurait dû être attribué à une équipe du Québec, composée des architectes Renée Daoust et Luca Fortin, de même que de l’ancienne juge Louise Arbour.

Le gouvernement fédéral a offert une compensation de plus de 30 000 $ au groupe après avoir décidé de ne pas lui accorder le contrat. Le groupe Daoust n’a pas accepté l’argent et tente encore de faire respecter les conclusions du jury qui lui avait conféré la première place.

S’appuyant sur les conclusions d’un sondage non scientifique, le gouvernement a plutôt décidé d’octroyer le contrat au Groupe Stimson, en invoquant le fait que le design était plus populaire parmi les Canadiens qui ont servi en Afghanistan et leurs familles.

Ce groupe est mené par Adrian Stimson, un artiste qui a accompagné la mission canadienne en Afghanistan en 2010.

L'artiste Adrian Stimson présente le concept du Monument commémoratif de la mission du Canada en Afghanistan.

La proposition de l’équipe Daoust symbolise la lutte pour la démocratie (Nouvelle fenêtre), se positionnant dans un axe entre le Musée canadien de la guerre et le Parlement canadien. Le design de l’équipe Stimson fait plus directement référence à la mission militaire en Afghanistan, le point central du monument étant quatre casques et gilets pare-balles sur des croix (Nouvelle fenêtre).

Le budget du monument a été établi à 3 millions $, mais le gouvernement s'attend à ce que la facture finale soit plus élevée.

Depuis l’annonce de l’octroi du contrat à l’équipe Stimson, le gouvernement fédéral s’est défendu de vouloir respecter les voeux des militaires et de leurs familles dans le choix du monument.

Un peu plus de 12 000 Canadiens ont répondu à un sondage en ligne qui présentait les finalistes au concours de design pour le nouveau monument, dont plus de 3000 ont déclaré avoir servi en Afghanistan et 3000 autres ont dit être associés à la mission.

Ils ont voté, dans une large majorité, en faveur du projet d'Adrian Stimson.

Ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas d'une enquête scientifique qu'elle n'est pas valable. Nous avons quand même entendu les opinions de 12 000 Canadiens , a affirmé la ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor, l’automne dernier.

Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants.

Nous avons une dette envers ces anciens combattants que nous ne pourrons jamais rembourser entièrement. Par conséquent, choisir le modèle qui correspond le mieux au monument que veulent les anciens combattants et les personnes qui ont joué un rôle dans la mission en Afghanistan était le moins que nous puissions faire , a-t-elle soutenu.

Joint par courriel, Adrian Stimson a indiqué ne pas vouloir commenter le processus de sélection. Celui-ci a récemment visité le site à Ottawa où le monument devrait être construit.

La voix des vétérans

Un des sept membres du jury, l’historien militaire Lee Windsor, a manifesté sa joie en juin dernier quand il a appris que le gouvernement avait opté pour le design de l’équipe Stimson au détriment de l’équipe Daoust.

Whoooooohooooooo! Vous faites mon année! Peut-être même ma décennie!!!!! a-t-il écrit à une haute fonctionnaire qui venait de l’informer de la décision du gouvernement.

Le professeur de l’Université du Nouveau-Brunswick a expliqué à Radio-Canada cette semaine qu’il faisait état de son opinion en tant que membre du groupe consultatif sur la commémoration du ministère des Anciens Combattants.