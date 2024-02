Des carnavals francophones à l’honneur à Vancouver

La Société historique francophone de la Colombie-Britannique (SHFCB) tient dimanche après-midi son Festival des Carnavals, le premier événement du genre sur la côte ouest qui vise à faire découvrir les traditions entourant des carnavals francophones de diverses origines.

Cet événement festif destiné à toute la famille met en lumière cette année les carnavals des communautés québécoise, belge et de l’île Maurice.

Pour ce premier festival, l’idée est de mettre en relief diverses francophonies, explique Maurice Guibord, directeur général de la SHFCB. Cet événement permettra [aux communautés] de présenter leur version du carnaval, tel qu’il est célébré dans leur pays ou leur région.

C’est une belle façon de célébrer les différences.

Un programme haut en couleur

Défilés carnavalesques, musique, danse, costumes et nourriture des trois communautés sont au programme de cette grande fête.

Chaque communauté fera une présentation de cinq minutes pour expliquer ce qu’est le carnaval [dans son coin du monde], dit l’historien. Ils auront ensuite l’occasion de faire un petit défilé sur de la musique. Et on élira un roi et une reine du carnaval!

Aux platines, le DJ Marc Fournier, mélomane et réalisateur à la radio de Radio-Canada, assurera l’ambiance musicale.

Ça fait 10 ans que Marc fait des recherches sur les musiques de tous les carnavals du monde , précise Maurice Guibord.

Du côté de la communauté québécoise, le Carnaval de Québec, qui célèbre ses 70 ans cette année, sera à l’honneur.

Le Carnaval de Québec célèbre son 70e anniversaire. Photo : Radio-Canada

On voulait le bonhomme Carnaval, mais ils m’ont dit qu’après chaque carnaval, le bonhomme fond!, dit Maurice Guibord en riant. Cela dit, le bonhomme du carnaval de Prince George [à l'image de celui de Québec] viendra faire un tour à notre carnaval!

L'Association belgo-canadienne de la Colombie-Britannique, la Belgian Canadian Association of BC, quant à elle, dépoussiérera ses géants, personnages emblématiques de divers carnavals belges.

Un des géants de l'Association belgo-canadienne de la Colombie-Britannique Photo : Belgian Canadian Association of BC

Ces géants ont été présentés lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, se rappelle Maurice Guibord. [Les organisateurs de l'Association belgo-canadienne] en ressortiront trois ou quatre, dont St-George sur son cheval qui combat le dragon.

De son côté, l'Association canado-mauricienne de la Colombie-Britannique célébrera le carnaval en présentant notamment des danseuses de séga.

Le séga mauricien traditionnel est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2014. Photo : Patricia Bizela

C’est une danse typique de l’un des carnavals de l'île Maurice , explique Maurice Guibord.

Une idée bien reçue

L’idée d'un événement de cette envergure trotte dans la tête de l’équipe du SHFCB depuis quelques années.

On a pensé grand et on s’est dit que c’était le moment de se lancer. Et la réaction a été bonne. Tout le monde a dit : "oui, c’est une bonne idée!" , lance avec enthousiasme Maurice Guibord.

Cette fête répond directement au mouvement national des organismes du patrimoine d’assurer la présence des nouvelles francophonies immigrantes dans leurs activités et collections.

Maurice Guibord souhaite inclure d’autres communautés dans les années à venir.

Maurice Guibord, directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Jacques Dufresne

On a l’ambition de créer un événement de plus grande envergure dans le futur. On pense aux carnavals de Rio, de Venise. Car ce n’est pas nécessairement un carnaval francophone. C’est un événement multiculturel, multilingue.

Le premier Festival des Carnavals aura lieu dimanche de 13 h 30 à 17 h 30 dans l’immeuble patrimonial Odd Fellows, situé au 1443, de la 8e Avenue Ouest, à Vancouver.

D’après les propos recueillis par Marie Villeneuve