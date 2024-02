À Toronto, des défenseurs de personnes vulnérables contestent la constitutionnalité de la loi ontarienne sur la mendicité, parce qu'elle est disproportionnée, selon eux, et qu'elle enfreint les droits de leurs clients garantis par la Charte. La loi a été paraphée sous le gouvernement progressiste-conservateur de Mike Harris en 1999.

La loi interdit toute sollicitation agressive dans des endroits publics comme les abribus, les guichets bancaires, les toilettes publiques et les stations de taxis auprès d'un public quasi captif [qui n'a pas le choix de se trouver là pour attendre le bus ou le taxi, retirer de l'argent, NDLR ].

Mike Harris a été premier ministre de l'Ontario de 1995 à 2002.

Les violations de la loi sont passibles d'une amende de 500 $ pour la première infraction et d'une autre de 1000 $ ou d'une peine maximale de six mois de prison pour les infractions ultérieures.

En 20 ans, il n'existe toujours aucune preuve que la loi a permis de réduire la mendicité agressive, voire la criminalité en Ontario , soutient d'entrée de jeu l'avocat des demandeurs, Nicolas Rouleau.

Une législation disproportionnée

La loi, communément appelée la loi des squeegees , a été adoptée il y a 24 ans pour interdire à de jeunes individus de nettoyer les parebrises des voitures aux intersections des villes.

Un nouveau phénomène social à l'époque à Toronto.

La loi visait aussi les mendiants de la ville. Une modification y avait été par la suite apportée pour exclure les œuvres de charité.

Les plaignants soutiennent que la loi cible les personnes les plus vulnérables de la société, en leur interdisant de commettre « l'acte désespéré de mendier de la monnaie ».

La loi avait été contestée en 2002 par des avocats de 11 sans-abri, puis en appel en 2007, sans succès. Deux tribunaux s'étaient rangés du côté de la province et la Cour suprême du Canada avait refusé d'entendre la cause.

Cette fois, c'est le service juridique communautaire Fair Change qui a déposé son recours constitutionnel devant la Cour supérieure de l'Ontario en 2017.

Son avocat, Nicolas Rouleau, explique que ce sont les articles 2.2 et 2.3 de la loi sur la sollicitation agressive qu'il conteste dans ce recours.

Loi sur la sécurité dans les rues (2) Nul ne doit faire de sollicitation agressive. (3) La personne qui se livre à une ou plusieurs des activités suivantes est réputée faire de la sollicitation agressive : 1. Par des mots, des gestes ou autrement, menacer la personne sollicitée de lui faire mal, pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

2. Bloquer le passage à la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

3. Proférer des paroles injurieuses pendant la sollicitation ou après que la personne sollicitée a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

4. Suivre, côtoyer ou devancer la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

5. Faire de la sollicitation tout en étant sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

6. Continuer de solliciter une personne d’une façon persistante après qu’elle a répondu par la négative à la sollicitation. Source : Gouvernement de l'Ontario

Me Rouleau soutient que la loi enfreint plusieurs articles de la Charte, comme ceux qui touchent la liberté d'expression et le droit à ne pas être soumis à un châtiment cruel et inusité, et qu'elle vise des personnes vulnérables pour le seul fait de faire la manche dans la rue pour survivre.

Il rappelle que des mendiants sont mis à l'amende ou emprisonnés en vertu de loi alors que ces individus vivent dans la rue ou des abris et souffrent déjà de manière disproportionnée d'une maladie mentale, de traumatismes, d'une dépendance et de stigmatisation .

L'expérience de Donnie Dunbar

L'avocat s'appuie sur les témoignages de plusieurs sans-abri qui ont fait les frais de la loi depuis 20 ans. Il cite le cas de Donnie Dunbar, un Torontois de 52 ans qui a eu une enfance difficile et dont le cerveau a été endommagé par la consommation excessive d'alcool et de crack.

M. Dunbar qui vit dans la rue ou dans des abris de la ville mendie en public pour acheter de la nourriture, de l'alcool et de la drogue , poursuit Me Rouleau.

Donnie Dunbar a été mis à l'amende à de très nombreuses reprises. Le montant de toutes ses amendes s'élève à 44 000 $.

Ce recours constitutionnel s'appuie sur le témoignage de plusieurs sans-abri, comme Donnie Dunbar, qui n'ont pas d'adresse fixe et qui mendient pour survivre dans la rue.

Il a été reconnu coupable d'avoir enfreint la loi à 243 reprises. Il a été envoyé en prison plus de 50 fois pour avoir manqué des comparutions devant les tribunaux. Ses séjours en prison variaient de 30 à 45 jours.

C'est en ce sens que la loi est disproportionnée et qu'elle n'arrive pas, selon Me Rouleau, à atteindre ses objectifs depuis 20 ans.

Le service juridique communautaire Fair Change cite à ce sujet une étude de 2011, selon laquelle la police de Toronto a donné, de 2000 à 2010, 67 388 contraventions en vertu de la loi, pour un total de plus de 4 millions de dollars.

Or, selon le service, seulement 8086 $ ont été recouvrés.

La mendicité, un acte de survie

Me Rouleau ajoute que la loi n'est pas nécessaire de toute façon, puisque le Code criminel couvre les infractions associées à la mendicité, comme les nuisances publiques et les méfaits.

Même la Commission de transport de Toronto a ses propres règlements et agents pour veiller au grain sur sa propriété , ajoute l'avocat.

Me Rouleau affirme de toute façon que les mendiants ne sont pas des individus agressifs pour la grande majorité d'entre eux.

Ils portent souvent un écriteau autour du cou pour de l'argent ou de la nourriture , rappelle-t-il en affirmant que ces personnes ne tentent que de survivre dans la rue.

Un mendiant dans un fauteuil roulant demande de l'argent à des piétons pour pouvoir manger.

Ce n'est pas le mendiant qui fait peur, mais le fait qu'il est couché durant la nuit dans l'entrée d'une banque , poursuit-il en reconnaissant toutefois que des individus intoxiqués peuvent être agressifs.

Il fait en outre valoir que de nombreux mendiants sont mis à l'amende alors qu'ils ne sont pas intoxiqués ou qu'ils ne sont agressifs envers personne en public.

Il existe une présomption selon laquelle un mendiant est automatiquement coupable lorsqu'il se présente devant les tribunaux , conclut-il.

Les avocats de la province doivent présenter leurs arguments mercredi.