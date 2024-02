Trois semaines de plus pour dénicher un armateur privé

La Société des traversiers du Québec prolonge jusqu'au 8 mars son appel d'intérêt pour trouver un armateur privé qui pourrait gérer le service de traversier entre Rivière-du-Loup, ou Cacouna, et Saint-Siméon.

Les entreprises intéressées avaient au départ jusqu'au 16 février pour déposer leur candidature.

La STQ a décidé de prolonger ce délai suivant certaines questions complémentaires des répondants.

Ces trois semaines supplémentaires permettront des propositions plus détaillées et plus concrètes , espère la STQ.

Publicité

En plus de gérer les opérations, l'armateur choisi devrait s'occuper d'effectuer les travaux de dragage au quai de Rivière-du-Loup.

La Société des traversiers a décidé de ne pas publier les informations relatives à cet appel d'intérêt. Ces documents confidentiels peuvent être consultés en échange d'un engagement de ne pas en divulguer le contenu.

Il n'y aura pas d'autre report, confirme la Société des traversiers.

La traverse est déjà opérée depuis des années par une entreprise privée, l'entreprise Clarke inc., propriété de l'homme d'affaires canadien d'origine syrienne Georges Armoyan. Le contrat est en vigueur jusqu'à la fin de la saison 2025. On ignore si Clarke a l'intention de déposer de nouveau sa candidature.

Plusieurs questions demeurent en suspens dans ce dossier. Québec n'a toujours pas fait connaître sa décision quant au futur port d'attache du NM Saaremaa qui remplacera le Trans-Saint-Laurent en 2026.