Le Canadien Brady Oliveira s’entend pour deux saisons avec les Blue Bombers

Le porteur de ballon Brady Oliveira est de retour avec les Blue Bombers de Winnipeg. Le meneur de la Ligue canadienne de football (LCF) pour les verges au sol en 2023 s'est entendu sur les termes d'un contrat de deux ans avec les Blue Bombers, mardi.

Oliveira, âgé de 26 ans, était admissible à devenir joueur autonome la semaine prochaine.

Les détails financiers n'ont pas été dévoilés, mais selon le réseau TSN , Oliveira empochera, en monnaie canadienne, 230 000 $ cette saison, et 240 000 $, en 2025.

Le retour d'Oliveira soulève toutefois des questions au sujet de l'avenir du receveur Dalton Schoen à Winnipeg. Schoen pourrait aussi devenir joueur autonome mardi.

Oliveira a obtenu 1534 verges au sol durant la dernière saison. Il a été nommé meilleur joueur canadien de la LCF et il a été finaliste au titre de joueur par excellence.

Publicité

Le total de verges au sol d'Oliveira était le deuxième des totaux les plus élevés pour un Canadien de l'histoire de la Ligue, derrière les 1813 verges de Jon Cornish avec les Stampeders de Calgary, en 2013.

Oliveira a également mené la LCF pour les verges amassées de la ligne de mêlée (2016) et les touchés (13). Il a connu sept matchs de plus de 100 verges au sol tout en établissant des sommets en carrière pour les verges au sol, les réceptions (38) et les verges sur réception (482).

Oliveira a connu sa première campagne de 1000 verges au sol en 2022, lorsqu'il a récolté 1001 verges.

Les Blue Bombers ont sélectionné Oliveira lors de la deuxième ronde du repêchage de la LCF de 2019, au 14e rang. Il sera de retour pour une cinquième saison avec l'équipe de sa ville natale.

Les Blue Bombers ont atteint la finale de la Coupe Grey ces quatre dernières années, soulevant le précieux trophée à deux reprises.

Oliveira a participé à 51 matchs de saison pour les Blue Bombers, totalisant 2970 verges au sol, 70 réceptions pour des gains de 808 verges et 20 touchés.

Avec les informations de La Presse canadienne