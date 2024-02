Une hausse de loyer difficile à avaler

Les résidents de la Place Champlain, à Azilda, dans le Grand Sudbury, se sont vu imposer le 1er janvier une hausse de 17 ou 18 %, selon la taille de leur logement, une augmentation injustifiée selon eux.

L’immeuble est géré par la Société de logement à but non lucratif pour les aînés d'Azilda, qui n’est pas soumise à la loi ontarienne sur le contrôle des loyers, contrairement aux propriétaires privés.

Les augmentations imposées sont donc tout à fait légales, mais cela bouleverse le budget des résidents, habitués à des augmentations annuelles beaucoup plus modestes.

Je suis revenue de travailler une journée, puis j'avais une lettre sous la porte [indiquant] que nos loyers montaient , raconte Yvonne Guy, résidente de la Place Champlain depuis 7 ans.

Son loyer est passé de 737 à 862 $ par mois.

Mme Guy affirme avoir demandé des explications, deux jours après avoir reçu l'avis d'augmentation en septembre 2023.

On lui a alors dit qu'ils seraient convoqués rapidement à une réunion, mais ce n'est finalement que le 11 décembre qu'ils ont pu finalement rencontrer le conseil d'administration.

Ils disent qu'ils ont plus d'argent, ils n'ont plus ci et non plus ça, et il faut qu'ils fassent des réparations. Ça, on comprend ça, mais quand j'ai posé une question, je me suis fait dire de me fermer!