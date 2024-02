Du 7 au 11 février 2024 se tient à Montréal et en ligne le 14e Festival Fondu au Noir qui célèbre le Mois de l’histoire des Noirs. Quelques entrevues tirées de nos archives permettent de mieux comprendre le parcours de sa fondatrice, Fabienne Colas. Celle que l’on surnomme « la reine des Festivals » milite depuis plusieurs années pour plus de diversité devant et derrière la caméra.

Ce n’est pas le talent qui manque, ce sont les opportunités.

Fabienne Colas naît le 18 mars 1979 à Port-au-Prince, en Haïti. Elle arrive au Québec à l’âge de 24 ans.

En Haïti, Fabienne Colas est une actrice à succès. Ici, on a pu voir la comédienne Fabienne Colas dans Watatatow, L’Auberge du chien noir, Comment conquérir l’Amérique en une nuit, Trauma, Providence.

Publicité

Très tôt après son arrivée à Montréal, elle souhaite présenter le film haïtien Barikad dans un festival de cinéma. Un film pour lequel elle a remporté le Ticket d’or de la meilleure actrice en 2003.

Comme elle se frappe le nez à plusieurs portes et se heurte à des refus parfois méprisants, elle décide de travailler à changer les choses.

Avec son dynamisme et sa détermination, Fabienne Colas deviendra actrice, réalisatrice, productrice, conférencière et femme d'affaires à succès.

C’est ce qu’elle explique à l’animateur de RDI Matin, Michel Bherer, qui la reçoit en studio le 3 janvier 2020 alors qu’elle vient d’être désignée par le Women's Executive Network comme étant l'une des 100 femmes les plus influentes de 2019 au Canada.

5:32 L’animateur Michel Behrer s’entretient avec Fabienne Colas, entrepreneur et réalisatrice d’origine haïtienne qui a créé 8 festivals à Montréal.

Par le biais de sa Fondation, Fabienne Colas créera huit festivals à travers le pays et même au-delà.

Parmi les festivals les plus connus, le Festival international du film black est présenté à Montréal, Vancouver, Ottawa, Toronto, Halifax, New York, et à Salvador, au Brésil. On y diffuse les films indépendants ou à grand déploiement.

En 2014, lors de la 10e édition du Festival international du film black de Montréal, Fabienne Colas discute avec l’animateur Martin Labrosse et le comédien Frédéric Pierre, qui est alors membre du jury.

7:41 L’animateur Martin Labrosse reçoit Fabienne Colas, la fondatrice du Festival du film black de Montréal et Frédéric Pierre, président du jury.

Lors de cette 10e édition, le prix pionnier est remis au réalisateur Spike Lee. Une quarantaine de pays présentent plus d’une centaine de films. Une trentaine d’œuvres se font compétition à l’intérieur de trois catégories.

On veut créer la prochaine génération de Spike Lee, de Ava DuVernay un peu partout au pays.

La Fondation organise également le Festival Haïti en folie à Montréal, un événement pluridisciplinaire consacré à la culture haïtienne en dehors d’Haïti.

6:20 Andrée-Anne St-Arnaud s’entretient avec Fabienne Colas qui vient d’être nommée l’une des 40 personnalités les plus influentes au Canada en bas de quarante ans (Top 40 under 40 par la firme Caldwell) .

Le 13 juillet 2018 à RDI économie, l'animatrice Andrée-Anne St-Arnaud s’entretient avec Fabienne Colas.

Elle est cette fois nommée par la firme Caldwell dans le palmarès Top 40 under 40 , les 40 entrepreneurs de moins de 40 ans les plus prometteurs au pays. Des gens au parcours exceptionnel dont le leadership est inspirant.

À la fin de l’entrevue, la multi-entrepreneure y va d’un conseil pour les jeunes entrepreneurs.

Foncez et ayez une vision claire, car le monde laissera toujours passer quelqu’un qui sait où il va. C’est mon père qui m’a dit ça.