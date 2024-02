Salebarbes, Suzie LeBlanc et Jeremy Dutcher nommés aux prix Juno

Les nominations pour la 53e édition des prix Juno ont été annoncées mercredi. Quelques artistes de l’Atlantique, dont des Acadiens, sont nommés.

La soprano Suzie LeBlanc est en lice pour l’album classique de l’année avec Mouvance.

Projet duo avec le compositeur Jérôme Blais, Mouvance explore les thématiques de l’exil et du déracinement.

L’album réunit des textes de dix écrivains acadiens, soit Sarah Marylou Brideau, Herménégilde Chiasson, France Daigle, Léonard Forest, Céleste Godin, Georgette LeBlanc, Gabriel Robichaud, Serge Patrice Thibodeau, Roméo Savoie et Gérald Leblanc.

Mouvance est un projet à multifacette : à la base de tout, un spectacle créé en 2019 par Suzie LeBlanc et et Jérôme Blais basé sur le poème du même nom de l'artiste Gérald Leblanc. (Photo d'archives) Photo : Centrediscs

Le groupe acadien Salebarbes décroche aussi une nomination pour l’Album franco de l’année avec À boire deboutte.

Ce troisième album des membres Jean-François Breau, Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Éloi Painchaud est le premier a être composé entièrement avec des morceaux originaux.

C’est toutes des chansons qu’on a écrites nous autres même, comparativement aux deux premiers qui étaient majoritairement des reprises d’arrangements de vieilles chansons cajuns , avait expliqué le violoniste George Belliveau lors de la sortie de À boire deboutte, l’été dernier.

La pochette de l'album À boire deboutte de Salebarbes. Le groupe acadien a aussi récemment remporté le prix de la chanson de l'année pour Gin à l'eau salée au 45e Gala de l'ADISQ. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Salebarbes

L’auteur-compositeur-interprète de la Première Nation Tobique Jeremy Dutcher est également nommé dans la catégorie Album adulte alternatif de l’année pour son deuxième album, Motewolonuwok.

Jeremy Dutcher avait gagné en 2018 le prix Juno de l’album de musique autochtone de l’année, pour son premier album Wolastoqiyik Lintuwakonawa.

Dans Motewolonuwok, il est question de souveraineté territoriale, d’amour et de gratitude, mais aussi d’humilité et d’entraide.

Le ténor bispirituel Jeremy Dutcher, en performance à Ottawa, en novembre 2023. En wolastoqey, Motewolonuwok signifie « Tout ce qui peut être entendu, mais pas vu ». (Photo d'archives) Photo : Facebook : Jeremy Dutcher

Par ailleurs, les artistes de la Nouvelle-Écosse, Jah'Mila, Morgan Toney et Rich Aucoin sont aussi nommés pour des prix, ainsi que le groupe de musique terre-neuvienne The Swinging Belles et le Néo-Brunswickois Matt Andersen.

La cérémonie des prix Juno est la plus importante remise de prix au Canada et la plus prestigieuse récompense de l’industrie musicale canadienne.

Elle aura lieu cette année le 24 mars au Scotiabank Centre, à Halifax, et sera animée par la chanteuse Nelly Furtado.