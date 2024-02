Délaisser la voiture, même en région?

Choisir autre chose que l’auto solo ou n’avoir qu’un seul véhicule pour toute la maisonnée est un défi dont la taille varie selon l’endroit où on habite. Est-ce une fatalité?

Le transport routier est un des secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre au Québec et au Canada. Malgré l’électrification progressive des véhicules, la croissance du parc automobile entraîne des effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine.

Mais comment réduire le nombre de véhicules par ménage quand on vit sur un territoire aussi étendu que le Québec et le Canada? Est-il réaliste d’envisager des services de transport en commun efficaces à l’extérieur des grands centres? Serait-ce suffisant pour nous inciter à délaisser le confort de nos voitures?

Partout à travers le monde, des solutions diversifiées de mobilités durables voient le jour, y compris en contexte rural. Carbone vous propose un petit tour – en autobus! – des solutions qui pourraient nous rapprocher d’une offre de transports plus écologique et accessible.