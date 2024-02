Hiver 2020, Yvan Caron et sa conjointe Line Bergeron décident de faire confiance aux Industries Bonneville pour leur projet de retraite. Ils souhaitent bâtir une maison au cœur d’une forêt à Grandes-Piles, en Mauricie.

La grandeur du terrain qu'on a ici, c'est le quartier où on habitait avant. On a une petite cascade, un petit lac, on a accès à la rivière Saint-Maurice. Donc, c'est vraiment un havre de paix , souligne Yvan Caron.

Le couple arrête son choix sur le modèle NATUR-H, qui sera personnalisé en fonction de ses besoins et de son terrain. Un modèle composé de deux modules qui seront assemblés sur le chantier.

Ouvrir en mode plein écran Comme projet de retraite, Line Bergeron et Yvan Caron ont choisi de s'aménager une coquette maison dans un milieu boisé de Grandes-Piles, tout près de Shawinigan. Photo : Line Bergeron et Yvan Caron

Mais dès la livraison, des pépins surgissent.

Les travaux pour finaliser la toiture ne sont pas réalisés le jour même ni dans les jours suivants. Impossible pour le couple d’emménager dans sa nouvelle maison avant Noël, comme il l’aurait souhaité.

Ils l'ont livrée enveloppée. Ils ont dit : "C'est le temps des Fêtes. On ferme deux semaines." Il pleut à torrents cet hiver-là. Je décide de venir voir s'il n'y a pas eu quelque chose sur ma maison. [...] Et là, on réalise qu’il est rentré de l'eau dans la cuisine.

Ce n’est qu’à la fin janvier que les ouvriers reviennent pour installer la membrane de finition sur le toit. En plein hiver, au grand froid.

Publicité

Le contracteur trouvait ça drôle! Il a dit : "Tu as une patinoire sur ton toit." Moi, je ne trouvais pas ça drôle , relate M. Caron, qui lui a ensuite demandé : Tu es en train de me dire que vous allez poser une membrane sur un toit qui est gelé?

Le couple emménage tout de même dans la nouvelle maison en février 2021. Mais il découvre d'autres anomalies.

Des problèmes majeurs

Bonneville revient faire des travaux correctifs, qu’Yvan Caron juge insuffisants. Excédé, il fait appel à un inspecteur en bâtiment.

Il était loin de se douter de l’ampleur des vices et des malfaçons.

Donc, le premier inspecteur vient faire le tour. Il fait un rapport de 30 pages. Un paquet d'anomalies , indique M. Caron.

Ouvrir en mode plein écran Yvan Caron constate rapidement que quelque chose ne va pas dans sa nouvelle maison. Photo : Radio-Canada / La facture

L’inspecteur découvre des problèmes mineurs, mais aussi des problèmes majeurs, notamment sur la toiture : la membrane n’est pas parfaitement étanche et présente de nombreuses boursouflures.

C'est un toit qui a été posé par un temps trop froid. Donc, dans le fond, il n'a pas adhéré comme il faut.

Plus grave encore, la structure même de la maison pose problème.

Publicité

Dans un autre rapport, un ingénieur en bâtiment indique qu’il y a des poteaux manquants, un support temporaire douteux et un appui instable.

Les poteaux manquants [...] pourraient entraîner un affaissement de la toiture [...] et aller jusqu’à l’effondrement , écrit-il. Si aucune intervention n’est effectuée dans un avenir rapproché, [...] l’intégrité structurale du bâtiment ainsi que la sécurité des occupants pourraient être en cause.

Le danger, c'est l'affaissement de la structure de toit , précise Jean-Philippe Pelletier.

Yvan Caron et sa conjointe demeurent marqués par une nuit particulièrement éprouvante. Ils se réveillent alors en sursaut en pleine nuit. La maison craque. Ils craignent que le toit ne cède sous le poids de la neige.

Moi, je sors dehors, en plein hiver, en février. Je réussis à mettre [...] des tiges de métal dans la glace pour retenir ma structure , raconte M. Caron, la voix brisée par l’émotion. On se sent démunis. On est en pleine nuit, le toit est en train de tomber. [...] Et je suis dehors à essayer de retenir ma structure de toit…

Malgré les conclusions de trois rapports, Les Industries Bonneville refusent de réaliser les travaux qui s’imposent.

Lors d’une conversation téléphonique, le coprésident de l’entreprise, Éric Bonneville, soutient que les problèmes de structures relèvent de la responsabilité du client, selon les termes du contrat.

On est juste un sous-traitant qui fournit des modules. L'ensemble de la responsabilité de l'œuvre n'appartient pas à Bonneville. Ça appartient à M. Caron.

Ouvrir en mode plein écran Éric et Dany Bonneville sont coprésidents des Industries Bonneville. Photo : Les Industries Bonneville

Les Industries Bonneville ont décliné notre demande d’entrevue à la caméra, mais ils précisent par courriel que, selon eux, l’avant-toit a été sécurisé par un système de supports temporaires conforme et sécuritaire. [...] En aucun temps, la sécurité des occupants n’a été compromise.

On était découragés. On s'est dit : "Là, on s'est fait avoir. Notre terrain, on l'adore, mais la maison est un fiasco." Si ça avait été possible, on l'aurait retournée , raconte Yvan Caron.

GCR rend une décision favorable aux clients, Bonneville l’ignore en bonne partie

Devant l’inaction des Industries Bonneville, le couple fait une réclamation auprès de GCR , un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d’administrer le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs au Québec.

Dans une décision rendue en mai 2022, GCR donne raison aux acheteurs dans huit points sur dix et contraint Bonneville à faire les travaux correctifs.

L’entreprise exécute une partie des travaux, mais laisse en plan les deux problèmes principaux : le toit qui est à refaire complètement et la structure qui doit être terminée et consolidée.

À la fin de l’été 2022, les travaux sont pris en charge par GCR .

Au départ, GCR m'avait dit : "M. Caron, quand on prend en main, vous n'avez plus rien à faire. Ne parlez plus à personne, on s'occupe de tout." [...] J'ai dit : "Yé! On est contents, on est pris en main!"

Mais le couple n’est pas au bout de ses peines pour autant.

Plus d’un an après la décision de GCR , l’équipe de La facture constate que les travaux ne sont toujours pas terminés.

Ouvrir en mode plein écran L'endroit aura conservé ses airs de chantier pendant plus de trois ans. Photo : Radio-Canada / La facture

Retour à la case départ

GCR fait exécuter des travaux d’urgence sur la maison d’Yvan Caron et de Line Bergeron dans le but de sécuriser la structure et de colmater les brèches sur le toit.

Une mesure temporaire, en attendant le remplacement de la membrane de la toiture et l’installation de colonnes de bois pour consolider la structure de la maison.

Des mandats sont octroyés à des entrepreneurs de la région et les travaux sont censés être réalisés au printemps ou à l’été 2023.

Mais les mois passent et les travaux n’avancent pas.

À son grand étonnement, Yvan Caron apprend en septembre que GCR donne une dernière chance aux Industries Bonneville. C’est donc l’entreprise qui avait refusé de se plier à la décision de GCR qui viendra achever les travaux.

Mais je suis découragé de tout ça. Je ne voulais pas que ce soit eux qui reviennent. Ce matin, j'avais des brûlures d'estomac. Ça n'a pas de bon sens , déplore Yvan Caron

Selon Me Marie-Hélène Dufour, professeure en droit de la construction à l’Université de Sherbrooke, il est inhabituel qu'un entrepreneur qui a fait défaut d'exécuter les travaux requis se voie accorder une nouvelle chance.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate Marie-Hélène Dufour enseigne le droit de la construction à l’Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / La facture

Il y a une décision qui a été rendue, fait-elle valoir. Le consommateur est en droit de s'attendre à ce que ces travaux-là soient exécutés et soient exécutés dans un délai raisonnable, ce qui n'est vraiment pas le cas ici.

Le vice-président des communications de GCR , François-William Simard, explique qu’un des entrepreneurs mandatés a fait faux bond et qu’il a fallu trouver rapidement un plan B.

Notre préoccupation, la priorité, c'est de faire en sorte que les travaux puissent se faire rapidement à la résidence de M. Caron et de Mme Bergeron. [...] Avec Bonneville, on a eu des discussions parce qu'ils ont signifié un intérêt, effectivement, de pouvoir faire les travaux , explique M. Simard.

GCR contrevient au processus réglementaire

Les travaux seront exécutés conformément à la décision de mai 2022, et Bonneville ne pourra pas y déroger, assure le porte-parole de GCR .

On a vraiment développé un plan de match où le respect intégral de la décision de GCR n'était pas négociable , soutient M. Simard.

Ouvrir en mode plein écran François-William Simard est vice-président Communications et Relations partenaires de Garantie construction résidentielle, un organisme dont le rôle est d’administrer le plan de garantie des immeubles résidentiels neufs au Québec. Photo : Radio-Canada / La facture

Pas négociable? Rien n’est moins sûr.

Après une rencontre avec Les Industries Bonneville, GCR demande à Yvan Caron s’il accepte de s’occuper lui-même d’une partie des travaux.

Mon représentant m'appelle pour me demander si j'accepte des compromis, dit-il. [...] Bonneville serait d'accord à refaire la toiture. Mais ils ont dit : "Que M. Caron s'occupe de faire sa structure." Je ne suis pas en mesure, moi, de faire ça, les travaux de structure. [...] Là, on se bat avec Bonneville pour savoir qui va faire les travaux. Parce que là, ils veulent reprendre les travaux, mais à leurs conditions. J'ai refusé. J'ai dit : "Non, ce n'est pas moi qui m'occupe de la structure. Ça n'a pas de bon sens" , poursuit-il.

M. Caron finit par céder et accepte un compromis : commander et installer des pièces pour la structure.

Mais pour Me Marie-Hélène Dufour, l’heure n’est plus aux négociations. Les règles de GCR sont claires : l’entrepreneur doit se plier à la décision. En permettant à l'entrepreneur de négocier ou de chercher un compromis, GCR contrevient au processus réglementaire, en plus d’enfreindre son propre code d’éthique et de conduite, selon elle.

Ici, ce qui est problématique, c'est que l'entrepreneur, par la porte d'en arrière, longtemps après que les délais soient écoulés, [...] revient et tente, par des pressions, par des représentations auprès de GCR , de limiter les travaux correctifs auxquels il va être tenu ultimement.

Il est clairement trop tard, pour l'entrepreneur, pour contester, ajoute-t-elle. S'il était insatisfait ou pas d'accord avec certains éléments de la décision de l'administrateur du plan de garantie, il avait 30 jours seulement pour soumettre le dossier à un arbitre.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs anomalies ont été constatées dans la maison. Photo : Radio-Canada / La facture

Bonneville finit par accepter de se conformer

Au téléphone, Éric Bonneville confirme que son entreprise n’a pas contesté formellement la décision selon les règles de GCR .

On n'était pas d'accord avec cette décision-là parce qu'elle [...] condamnait Bonneville à faire des travaux qui appartenaient au client, qui n’appartenaient pas à Bonneville. [...] On est allés en contestation, on ne l'a pas fait selon les règles de GCR .

De voir que, dans ce cas-ci, l'entrepreneur est capable de venir ébranler certaines décisions qui ont été prises par GCR , c'est sûr que c'est préoccupant. [...] L'administrateur du plan de garantie devrait être neutre, indépendant et agir avec impartialité , insiste Me Dufour.

Mais GCR prétend qu’il n’y a eu aucune négociation dans le dossier d’Yvan Caron.

Lorsqu'il y a un dossier qui est pris en charge, il est normal d'avoir des discussions avec toutes les parties. Il est normal de poser des questions. Ça fait partie des discussions qu'on a eues donc avec les différents intervenants. Il y a des choses qui ont été demandées également aux Industries Bonneville , affirme François William Simard. Moi, je peux vous dire que la décision va être complètement respectée.

Peu après la visite de l’équipe de La facture, Yvan Caron change d’idée et refuse d’installer les pièces qu’il a commandées. Et il a gain de cause, car Bonneville finit par accepter de se conformer en tous points à la décision de GCR .

On décide d'aller faire les travaux que M. Caron veut. On va les faire et on va le satisfaire. On a décidé de faire ce qu'on appelle "acheter la paix".

L’entreprise a exécuté les travaux de structure en novembre dernier et viendra remplacer la membrane du toit au printemps prochain. Les propriétaires lui ont demandé d’attendre, pour ce faire, que les conditions météo soient plus favorables.

Ouvrir en mode plein écran Yvan Caron voit la lumière au bout du tunnel. Photo : Radio-Canada / La facture

M. Caron se réjouit de la tournure des événements, mais il ne sera entièrement satisfait que le jour où tous les travaux seront enfin finis.

Est-ce que je peux avoir ma maison comme elle est supposée m'être livrée, que je puisse finalement dormir tranquille?

Entre-temps, Yvan Caron et Line Bergeron ont décidé de poursuivre Les Industries Bonneville aux petites créances. Ils réclament chacun 15 000 $ pour le stress qu’ils ont subi et la perte de jouissance de leur maison.

L’entreprise conteste ces procédures.