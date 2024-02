Porter le costume de glamotte au Bal de neige, une affaire de famille

Entre 2008 et 2013, tous les membres d’une même famille ont enfilé un jour le costume de glamotte, la sympathique mascotte du Bal de Neige. Bien des bordées de neige sont tombées depuis, mais pas suffisamment pour balayer les souvenirs de Caroline Lemay, Linda Artish et Daniel Malépart. Le trio partage cinq souvenirs dans la peau d’une glamotte.

1) Une famille entière de glamottes

Avec l'appui des coordonnateurs, les glamottes peuvent parfois s'amuser et glisser avec les enfants. Photo : Gracieuseté de Daniel Malépart

La première fois que Caroline Lemay se glisse dans le costume d’une glamotte, elle n’est âgée que de 10 ans. C’est sa tante Lucie, alors coordonnatrice bénévole au Bal de neige, qui la recrute.

Après quelques années, mon frère a commencé aussi, puis ensuite mon demi-frère, ma demi-sœur, ma mère, son mari , énumère Caroline Lemay.

C'est une expérience qui est quand même hors du commun. C'est quelque chose qui nous unit.

On était toujours là quand les enfants faisaient du bénévolat, on restait sur les lieux , précise sa mère, Linda Artish. Confrontée à une absence de glamotte de dernière minute, cette dernière accepte d’assurer ce remplacement au pied levé.

L’expérience est si positive que Daniel Malépart, son conjoint, et ses deux enfants, lui emboîtent le pas.

Pour moi ce n'était pas vraiment du bénévolat. C'était une activité de famille , fait valoir Linda Artish.

2) Une règle : ne pas briser la magie

Les glamottes gardent le sourire… et le silence. Photo : Gracieuseté de Daniel Malépart

S’il n’y a pas de formation pour apprendre à devenir une glamotte, les bénévoles doivent observer quelques règles : ne jamais être aperçues sans une partie de leur costume et ne pas parler.

Mais tu peux faire des high five, tu peux donner des caresses, [les gens] peuvent te parler , ajoute Linda Artish pour relativiser ce silence forcé.

3) La plus grande récompense, c'est le sourire des enfants

Mi-marmottes, mi-distributrices de câlins, les glamottes font le bonheur des enfants. Photo : Gracieuseté de Daniel Malépart

Silencieuses mais chaleureuses, les glamottes gardent leur bonne humeur au moment de distribuer des câlins. Pour Linda Artish, c’est même une des parties les plus gratifiantes du travail de glamotte.

C'est tellement une expérience touchante. Je pense que tout le monde devrait avoir cette expérience d'être anonyme puis de pouvoir donner des caresses sans avoir peur du jugement.

Linda Artish et Daniel Malépart revisitent leurs souvenirs de glamottes. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

C'était tellement magique. J'étais tellement reconnaissante que ma sœur m'ait donné cette opportunité , poursuit-elle, ajoutant que voir les enfants courir vers [soi], c’est la plus belle expérience .

4) Être une glamotte, ça donne (très) chaud

Une glamotte s'active tout au plus durant une vingtaine de minutes, notamment en raison de la chaleur qui règne sous le costume. Photo : Gracieuseté de Daniel Malépart

Revêtir un costume donne très chaud. Si chaud qu’on n’endosse le rôle de glamotte que pour de courtes périodes d'environ 20 minutes.

Quand la température extérieure était à -25°C, -20°C, j'étais juste correct , explique Daniel Malépart.

En dessous, on est en short et en camisole et on sue notre vie! , renchérit Caroline Lemay.

Chaque costume est nettoyé à l'aide de vaporisateurs et de lingettes et il existe plus d'une version d’un même costume afin de le laisser sécher.

5) Des festivaliers généralement gentils

Daniel Malépart souligne qu'il existe au Bal de neige «beaucoup de camaraderie familiale, puis beaucoup d'amour». Photo : Gracieuseté de Daniel Malépart

Daniel ne garde en mémoire qu'un souvenir moins joyeux d’adolescents qui, parfois, essayent de donner des coups sur la tête .

Être une glamotte, c’est aussi risquer de se faire tirer la queue. Comme les parents n’interviennent pas systématiquement, les glamottes sont toujours accompagnées ou feignent parfois la surprise pour éviter de se faire trop chahuter.

Ces quelques bémols ne gâchent pas le plaisir de ce grand rassemblement hivernal, avec des coordonnateurs qui accordent à l’occasion la chance d'aller glisser avec les enfants , souligne Linda Artish.

C'est une ambiance, beaucoup de camaraderie familiale, puis beaucoup d'amour. Ça évoque énormément de souvenirs à ce temps-ci de l'année.

Même son de cloche du côté de sa conjointe, qui invite tout le monde, s’ils ont la chance de le faire avec leurs enfants , à tenter l’expérience.

Avec les informations de Camille Bourdeau