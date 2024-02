Le conseil municipal de Moncton a modifié lundi le processus d’attribution de permis de construction résidentielle, réduisant les consultations au profit de mises en chantier plus rapides.

Le Comité consultatif d’urbanisme n’aura plus à réviser automatiquement et obligatoirement les projets de construction résidentielle à moyenne et forte densité, ce qui comprend des jumelés, des maisons de ville et des immeubles d'habitation.

Ce comité entièrement composé de citoyens ne pouvait pas refuser de projets, mais il avait le pouvoir de les modifier.

Selon la Ville de Moncton, retirer ce comité du processus permettra de mettre des projets en chantier quelques mois plus tôt, puisque ce comité ne se réuni qu’une fois par mois.

L'hôtel de ville de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Les projets de bâtiment présentant une particularité, comme une hauteur anormale selon les critères de la Ville, devront toutefois se soumettre à l’épreuve de ce comité.

Avant ces modifications, Moncton forçait davantage de projets à passer par ce comité que d’autres villes néo-brunswickoises, selon Andrew Smith, urbaniste principal à la Ville.

Dans certains cas, la Ville n’aura plus à mettre au courant les résidents vivant à 60 mètres ou moins d’un nouveau projet immobilier.

2500 nouveaux logements nécessaires

L'objectif de la Ville est double.

D’une part, elle veut accélérer les mises en chantier alors qu’elle lutte, comme de nombreuses autres villes du pays, contre la crise du logement.

Selon le maire adjoint de Moncton, Shawn Crossman, la municipalité a besoin d’environ 2500 nouveaux logements pour répondre à la demande.

Et, nous ne pouvons pas le faire assez rapidement , explique-t-il.

Shawn Crossman, le maire adjoint de Moncton Photo : Radio-Canada

Toutefois, la valeur des permis de construction résidentiels continue d’augmenter au Nouveau-Brunswick chaque année. C'était encore le cas en 2023, selon Statistique Canada, contrairement à tout le reste du pays.

D’autre part, Moncton veut respecter son engagement envers le gouvernement fédéral. Ottawa a annoncé une enveloppe de 15 millions de dollars pour la construction de 490 logements à Moncton, conditionnelle à une simplification du processus de mise en chantier.

Moins de consultations, pas sans opposition

Cette réduction des critères de consultation ne plaît toutefois pas à tous les résidents.

Vous allez ruiner beaucoup de quartiers , a lancé Boyd Anderson devant le conseil municipal lundi soir, en soulignant l’importance, selon lui, d’informer les résidents à proximité de projets immobiliers.

Pour sa part, Shirley Kane, rencontrée dans un quartier du nord de la ville, craint que la construction plus rapide de bâtiments les rende moins sécuritaires.

Retirer une étape de consultation sans garantir que les logements seront abordables pour les moins nantis n'aura que bien peu d'effets sur la crise actuelle, selon le porte-parole de la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick, Matthew Hayes.

Pour la vaste majorité des personnes qui sont locataires au Nouveau-Brunswick, ou surtout à Moncton, elles ont besoin de logements abordables. Ces mesures-là ne vont rien changer pour l'abordabilité , dit-il.

Le porte-parole pour la Coalition des locataires du Nouveau-Brunswick, Matthew Hayes (archives). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Ces dernières années, le taux d'inoccupation a diminué de manière continue à Moncton, selon un rapport de la Ville et de la firme SHS Consulting. Les prix des loyers ont aussi beaucoup augmenté, passant en quatre ans d’un peu moins de 900 dollars à 1200 dollars en moyenne par mois dans la plus grande ville du sud-est du Nouveau-Brunswick, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Le maire adjoint Shawn Crossman dit qu’il faut d’abord déterminer ce qui est considéré comme étant abordable avant de pouvoir construire des logements abordables. Il est persuadé qu’il faut construire plus de logements, sans toutefois préciser s’ils seront à prix abordable ou non.