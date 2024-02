Féminicide à Notre-Dame-des-Monts : un meurtre camouflé en suicide?

Le procès d'Éric Levasseur pour le meurtre au second degré de sa conjointe s'est ouvert mardi au palais de justice de La Malbaie.

L'accusé de 49 ans aurait tenté de camoufler la mort de sa conjointe en suicide, selon la déclaration d'ouverture de la poursuite.

Le procureur du DPCP , Me Jean-Sébastien Lebel, a présenté au jury la thèse de la poursuite, selon laquelle Carolyne Labonté a bel et bien été victime d'un meurtre.

Carolyne Labonté a été retrouvée morte dans sa résidence, à Notre-Dame-des-Monts, le 18 mars 2021.

La femme de 40 ans est morte le 18 mars 2021, au domicile du couple, à Notre-Dame-des-Monts.

Me Lebel a indiqué que l'accusé et la victime vivaient une relation houleuse, ponctuée de séparations et de reprises de la vie commune.

Dans les jours qui ont précédé le drame, le couple était en instance de séparation définitive.

Appel au 911

Le jour de la mort de Carolyne Labonté, Éric Levasseur a alerté une voisine pour qu'elle compose le 911, disant que sa conjointe s'était suicidée d'une balle dans la tête, dans la salle de bain de la résidence familiale.

Les policiers ont retrouvé un fusil de calibre 12 tronçonné près de la mère de famille.

Le procureur, Me Jean-Sébastien Lebel.

L'arme tronçonnée, à un coup, contenait une cartouche vide.

Or, selon la poursuite, les plombs retrouvés dans le cerveau de la femme ne correspondent pas à la douille qui se trouvait dans le fusil.

Éric Levasseur est détenu depuis son arrestation dans les jours qui ont suivi la mort de sa conjointe. La poursuite doit présenter ses premiers témoins mardi après-midi.

Le procès devrait durer cinq semaines. Il est présidé par le juge Carl Thibault, de la Cour supérieure.